Pep Guardiola vuelve a sonar como candidato para dirigir la selección italiana tras el nombramiento de Paolo Maldini y Leonardo al frente del nuevo proyecto de la Federación Italiana de Fútbol.

Según «La Gazzetta dello Sport», la Federación Italiana nombró a Maldini director técnico hasta 2030 y a Leonardo asesor.

Maldini tendrá plenos poderes para reformar el funcionamiento de la selección y sus categorías inferiores durante los cuatro años de su mandato.

Su primera tarea es elegir al nuevo seleccionador.

En las últimas semanas, la carrera se ha reducido a Roberto Mancini y Antonio Conte: Conte cuenta con el respaldo de los clubes de la Serie A, mientras que Mancini mantiene una relación sólida y duradera con el presidente de la Federación Italiana, Giovanni Malagò.

Los dos tienen amplia experiencia y ya dirigieron a la Azzurra, pero generan dudas: a Conte se le cuestiona por su estilo táctico, y a Mancini por haber dejado la selección en 2023 para irse a Arabia Saudí.

Según «La Gazzetta dello Sport», ninguno de los dos lidera la lista de Maldini y Leonardo, que ven a Guardiola como opción real tras su paso por Manchester City y Barcelona.

El salario sigue siendo el principal obstáculo, pues en su última temporada con el City (2025-2026) cobró unos 25 millones de euros.

Los clubes de la Serie A contribuirán al salario, pero no alcanzarán los 25 millones.

«La Gazzetta dello Sport» añade que aún hay esperanza y que mucho dependerá de las conversaciones entre Maldini y Leonardo, además del deseo de Guardiola de dirigir alguna vez una selección.

De no concretarse ninguna de estas opciones, Carlo Ancelotti y Andrea Pirlo aparecen como alternativas.