Maldini sobre el desastre del Mundial: «Un fracaso total... Esta ya no es la Italia de siempre»

Paolo Maldini, leyenda del fútbol italiano y del AC Milan, ha expresado su gran dolor y su profunda preocupación por la continua ausencia de la «Azzurri» en las fases finales del Mundial, por tercera vez consecutiva (2018, 2022 y 2026), calificando la situación actual de «colapso histórico».

Maldini declaró, en unas declaraciones recogidas por la web «Pianeta Milan», especializada en noticias del Rossonero: «Italia, un fracaso total... La ausencia en tres Mundiales consecutivos es un fracaso total... Ya no veo el deseo que había antes».

Y añadió: «Cuando te pones la camiseta de la selección italiana, eso no significa solo jugar... Significa llevar contigo la historia, la responsabilidad y el orgullo».

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Maldini continuó: «Faltar a un Mundial es una advertencia, faltar a dos es una crisis, pero tres seguidos... eso es un fracaso total».

También estableció una dura comparación entre su generación y la actual, explicando: «En mi época, el espíritu lo era todo... La disciplina, el sacrificio y el respeto por la camiseta eran indispensables... Pero cuando faltan el orgullo, la responsabilidad y la identidad... ya no es Italia».

La «Azzurri» no logró clasificarse para el Mundial de 2026, que se celebrará el próximo verano en Canadá, Estados Unidos y México, tras caer en la tanda de penaltis ante