Las ofertas para fichar al extremo brasileño Malcom, del Al-Hilal, se han multiplicado de cara al mercado de verano, tras su probable salida de la liga saudí.

Su contrato con el Al-Hilal vence en 2025, por lo que podría fichar gratis en invierno y unirse a otro equipo en verano.

Según la cuenta «FLAMÍLIA DA NAÇÃO», especializada en Flamengo, el club carioca compite con Grêmio para ficharlo el próximo verano.

El extremo quiere rescindir su contrato con el Al-Hilal para regresar a Europa, pero al no recibir ofertas adecuadas baraja volver a Brasil.

El Grêmio fue el primero en negociar y le ofreció un sueldo de dos millones de reales al mes, una quinta parte de lo que gana en el Al-Hilal (10 millones).

Sin embargo, Brasil no sería su única opción: el periodista Pablo Oliveira asegura que el emiratí Al-Jazira también negocia su fichaje.

Malcom fichó por el Al-Hilal en 2023, procedente del Zenit, y lideró el triplete de liga, copa y Supercopa de Arabia Saudí, aunque su nivel bajó en las dos últimas temporadas.

El exjugador del Barcelona estuvo a punto de marcharse el pasado verano tras su enfrentamiento con la afición en el Mundial de Clubes, pero el técnico Simone Inzaghi lo retuvo.