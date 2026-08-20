Malcom: ¡Lo que me molesta es la ingratitud!

El brasileño Malcom de Oliveira, extremo del Al-Hilal, generó una gran polémica durante las últimas horas, después de aparecer en un vídeo que circuló hablando sobre las noticias de su salida de las filas del "Líder", en un momento en el que su marcha del club y su traspaso al Al-Jazira emiratí están más cerca que nunca.

La aparición de Malcom coincide con las crecientes confirmaciones sobre la cercanía de su traspaso al Al-Jazira, después de que el jugador llegara a un acuerdo para dejar el Al-Hilal, como paso previo a la firma de los contratos y al inicio de una nueva experiencia con el club recién ascendido a la Roshn League.

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El extremo brasileño apareció en un vídeo que circuló a través de la plataforma "X", y habló sobre las cosas que más le molestan, diciendo: "Lo que más me molesta es la ingratitud", en unas declaraciones que abrieron la puerta a las especulaciones sobre a quién se refería el jugador con su mensaje.

Las palabras de Malcom llegaron en un momento sumamente delicado, especialmente con la cercanía del final de su trayectoria con el Al-Hilal, lo que hizo que un sector de los seguidores relacionara sus declaraciones con la forma en que la directiva del "Líder" lo trató durante las negociaciones de su salida del club.

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Malcom había ofrecido niveles destacados con el Al-Hilal durante su etapa con la camiseta del equipo, y logró dejar una clara huella ofensiva, lo que hace que la idea de su salida de esta manera sea objeto de gran interés, especialmente porque el jugador fue uno de los elementos importantes en la alineación del "Líder" durante el último periodo.

Y con la cercanía de su traspaso al "Orgullo de Abu Dabi", parece que la historia de Malcom con el Al-Hilal se acerca a su capítulo final, ante el deseo del club de reorganizar la lista de jugadores extranjeros y hacer sitio a nuevos fichajes ofensivos, mientras el jugador se prepara para afrontar un desafío diferente dentro de la Roshn League.

Y la frase "ingratitud" sigue siendo lo que más polémica generó en las declaraciones de Malcom, porque encierra un mensaje indirecto sobre sus sentimientos hacia la última etapa con el Al-Hilal, en medio de la espera del anuncio oficial de su traspaso al Al-Jazira, que podría cerrar una de las historias de traspasos más emocionantes del mercado actual.