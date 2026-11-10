Malas noticias sobre Brian Brobbey, poco después de causar baja en la selección de Países Bajos

Brian Brobbey ha sufrido una pequeña rotura en el muslo. Así lo informó este martes el periodista Mounir Boualin en X, citando fuentes. El delantero del Sunderland comunicó el lunes su baja al seleccionador de Países Bajos, Xavi.

Se espera que Brobbey esté varias semanas de baja por la lesión muscular. Se perderá con seguridad los partidos de la Liga de Naciones contra Grecia (13 de noviembre) y Alemania (16 de noviembre).

Además, Brobbey parece que se perderá varios partidos del Sunderland. El equipo, situado en la parte baja de la Premier League, retomará la temporada el 21 de noviembre contra el Aston Villa. Después se enfrentará al Jagiellonia Białystok en la fase de grupos de la Europa League.

El exjugador del Ajax recibió elogios el pasado fin de semana por su actuación contra el Chelsea, al que el Sunderland derrotó por 1-0. «No hay nadie como Brobbey en la Premier League. Es fuerte y potente, pero también llegó a menudo a posiciones de remate», señaló el exinternacional inglés Dion Dublin, analista de Match of the Day. «La afición lo adora. Es un auténtico delantero centro; los defensas lo odian. Es exactamente lo que necesita el Sunderland».

El medio local Sunderland Echo calificó con un 8 la actuación de Brobbey contra el Chelsea. «Firmó una actuación sobresaliente», escribió el periódico.

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Brobbey suma actualmente 17 partidos con la selección de Países Bajos. En ellos, el delantero del Sunderland, de 24 años, ha marcado cuatro goles.

El delantero de Ámsterdam jugó por última vez con la selección neerlandesa a finales de septiembre. Brobbey tuvo que retirarse por lesión a los 35 minutos del partido en casa contra Alemania, que terminó 1-1.