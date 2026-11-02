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비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images
Abobakr El Mokadem
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"¡Malas noticias para Vinícius!": Valdano hace sonar las alarmas sobre la estrella brasileña

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El Real Madrid atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada, ya que tras su victoria en el Clásico ante su eterno rival, el Barcelona, el equipo de Mourinho volvió a demostrar su excelente nivel con un importante triunfo frente al Racing.

La victoria llegó ayer por tres goles a cero, con la participación de Pan Diomandé como titular una vez más, además de la ausencia de Vinícius Júnior por sanción.

El jugador marfileño ofreció de nuevo una actuación excepcional, coronada con un golazo desde el borde del área. Sus estadísticas desde su regreso del parón internacional hablan por sí solas: cuatro goles y cuatro asistencias en los seis partidos que ha disputado.

Esta evolución no pasó desapercibida para Jorge Valdano, destacado analista deportivo, quien comentó el progreso del jugador en la cadena Movistar, subrayando lo mucho que ha madurado desde su debut.

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04 nov 2026

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La leyenda del Real Madrid comenzó su intervención diciendo: "Diomandé ha ganado más confianza en sí mismo; en los primeros partidos parecía dubitativo".

No obstante, el argentino también se centró en las repercusiones que este buen rendimiento colectivo podría tener sobre Vinícius.

Valdano declaró: "Estos partidos son malas noticias para Vinícius, que tendrá que recuperar el sitio que le han arrebatado sus compañeros".

Esta reflexión pone de relieve la nueva situación a la que se enfrenta el brasileño, ya que su puesto en el once titular ha dejado de estar garantizado tras el reciente rendimiento de sus compañeros, especialmente el de Diomandé.

Por ello, Vinícius será titular el miércoles en el partido de la Liga de Campeones ante el AEK Atenas, y después cumplirá el último encuentro de su sanción en LaLiga frente al Valencia, quedando habilitado para regresar a la competición doméstica tras el parón internacional en el partido ante el Celta de Vigo.

Mourinho declaró en la rueda de prensa previa al partido ante el Racing: "Admiro a Vinícius y lo necesito, pero no digo que vaya a ser titular".

 

 

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