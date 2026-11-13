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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images
Oliver Maywurm
Traducido por

¿Malas noticias para una estrella del Bayern de Múnich? Jürgen Klopp planea, al parecer, una sorpresa en el once titular de la selección alemana

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El seleccionador alemán Jürgen Klopp parece tener preparada una sorpresa en su once inicial para el partido de la Nations League en Serbia del viernes por la noche (20:45 horas).

Según informa Bild, Brajan Gruda, convocado de nuevo por primera vez tras una larga ausencia, podría ser titular en la banda derecha en Belgrado. El centrocampista ofensivo del RB Leipzig tendría preferencia sobre la gran promesa del Bayern de Múnich Lennart Karl, que también contaba con opciones de entrar en el once inicial.

Para Gruda sería, además, su debut con la selección absoluta. El jugador de 22 años acudió por primera vez a una convocatoria de la absoluta antes de la Eurocopa de 2024 y estuvo en la lista del entonces seleccionador, Julian Nagelsmann, para un amistoso contra Ucrania que acabó 0-0, aunque no llegó a jugar.

Brajan Gruda esperó mucho tiempo para volver a ser convocado por Alemania

Después, Gruda esperó más de dos años para recibir otra convocatoria, hasta que Klopp lo incluyó en la segunda parte de su amplia lista para los partidos internacionales de septiembre y octubre, aunque el jugador del Leipzig tuvo que renunciar por una distensión muscular abdominal. Ahora Gruda también ha entrado en la convocatoria de 24 jugadores de Klopp para los partidos de la Nations League del viernes en Serbia y del próximo lunes contra Países Bajos.

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«Es un futbolista de la calle y un jugadorazo que todavía no ha explotado todo su potencial. Tampoco tiene por qué hacerlo a su edad, pero ha dado muchas señales positivas», elogió Klopp a Gruda al anunciar la convocatoria a principios de noviembre. El exjugador del Mainz ha mostrado últimamente un gran nivel en el Leipzig: esta temporada suma cinco asistencias y dos goles en 13 partidos disputados hasta ahora.

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Por su edad, Gruda todavía podría jugar con la sub-21, con la que ya ha disputado 20 partidos y que afrontará una Eurocopa el próximo verano. Su última aparición con la sub-21 fue a finales de marzo, en la victoria por 3-0 ante Irlanda del Norte en la fase de clasificación para la Eurocopa.

Mientras Gruda y Karl compiten por el puesto en la banda derecha en la actual convocatoria de Alemania, se espera que Derry Scherhant (SC Friburgo) o Said El Mala (1. FC Colonia) jueguen por la izquierda ante Serbia. Según Bild, en el centro del campo de tres, Aleksandar Pavlovic (Bayern de Múnich) tendría preferencia sobre Felix Nmecha (Borussia Dortmund) para acompañar a Joshua Kimmich (Bayern de Múnich) y Florian Wirtz (Liverpool FC).

Escrito porOliver Maywurm

Corresponsal de fútbol alemán y europeo

📝 Bio: Crecí cerca de la hermosa Tréveris, la ciudad más antigua de Alemania. Después de estudiar filología alemana, hice una pasantía en GOAL y me desempeñé lo suficientemente bien como para hacer poco después mi voluntariado en Múnich. Desde 2017, soy redactor en GOAL y SPOX.

Cómo llegué al fútbol:

Hasta donde recuerdo, el joven Lars Ricken a mediados de los 90 fue el primer héroe de mi infancia. Que Alemania ganara la Eurocopa 1996, el primer torneo importante que seguí conscientemente, consolidó mi amor por el fútbol.

🎯 En qué me enfoco principalmente en mi trabajo:

Investigación y redacción de noticias (sobre todo de transferencias)

Delegación de artículos SEO

🌟 Mis momentos favoritos del fútbol:

El gol de oro de Oliver Bierhoff en la final de la Eurocopa 1996, el gol decisivo de Mario Götze en la final del Mundial 2014. Y menos obvio pero igual de significativo: A los siete años, presenciar en el estadio cómo nuestro Eintracht Trier eliminaba al campeón de la UEFA, Schalke, y luego al campeón de la Champions League, Borussia Dortmund, en la DFB-Pokal.

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