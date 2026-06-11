¿Malas noticias para la selección holandesa? Esta es la situación actual de Bart Verbruggen

Bart Verbruggen se perderá este jueves el entrenamiento de la selección holandesa. El portero de 23 años del Brighton & Hove Albion sigue un programa individual en Kansas City.

Aún se desconoce si será titular dentro de tres días ante Japón en el debut mundialista.

Mientras, Mark Flekken (Bayer Leverkusen) y Robin Roefs (Sunderland) se ejercitan con el preparador de porteros, Patrick Lodewijks.

De momento, se desconoce quién jugaría el domingo si Verbruggen se cae del once.

Verbruggen ha disputado 29 partidos con la selección, seis en fases finales, y dejó su portería a cero en once ocasiones.

Flekken, de 32 años, cuenta con doce partidos internacionales y dejó su portería a cero en cuatro.

Roefs (23) acaba de subir del filial y debutó con la absoluta en la derrota ante Argelia (0-1).