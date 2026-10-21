Según estas informaciones, no solo todos los grandes clubes italianos, con el SSC Nápoles a la cabeza, se habrían fijado en Varela. El Arsenal también habría puesto en su punto de mira al delantero tras su sobresaliente inicio de temporada.

En el club londinense, el delantero internacional alemán Kai Havertz es titular indiscutible a las órdenes de Mikel Arteta. El técnico español es un declarado admirador del exjugador del Leverkusen, aunque Havertz no es un nueve puro. Por eso, los rumores sobre el interés del Arsenal en otros delanteros son recurrentes. Más aún cuando, supuestamente, el sueco Viktor Gyökeres está molesto por su papel de suplente y podría querer dejar el club en invierno.

No es casualidad que Varela haya llamado la atención de los Gunners. El jugador de 21 años está brillando en el Monza: ya ha marcado seis goles en seis partidos de la Serie A esta temporada. Así, comparte el segundo puesto de la tabla de goleadores con el delantero de la Roma Donyell Malen, por detrás de Antonio Raimondo, del Frosinone, que lleva siete tantos. Además, Varela firmó un doblete contra el Avellino en la Coppa Italia.

Ante estas cifras y el rápido aumento de su valor de mercado, en el Monza ya se frotan las manos. El club de Lombardía fichó a Varela el pasado verano procedente del Benfica por una cifra comparativamente baja de 2,5 millones de euros. En la puja por sus servicios, el Monza se impuso entonces al HSV, al FC Paris y a sus rivales de la Serie A, el Venezia y el Parma.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gustavo Varela con el AC Monza?

El contrato de Varela se extiende hasta 2030 y, según informa Gazzetta, tampoco incluye una cláusula de recompra a favor del Benfica. Los medios portugueses habían informado recientemente de la existencia de esa cláusula y, en ese contexto, también habían señalado que en Lisboa confiaban en recuperar al jugador de 21 años. No obstante, el Benfica sí se habría asegurado el derecho a igualar ofertas y un 20 % de una futura venta.

Getty Images

Varela se formó en las categorías inferiores del Sporting, eterno rival del Benfica. De 2016 a 2022 jugó en los equipos juveniles del PAOK de Salónica, antes de pasar al club con más títulos de Portugal a cambio de una compensación por formación de 100.000 euros. En el Benfica no logró dar el salto al primer equipo y en la temporada 2025/26 fue cedido desde el filial al Gil Vicente. Allí sumó siete goles y tres asistencias en 33 partidos oficiales. Varela también lleva años mostrando su olfato goleador en las selecciones juveniles de Portugal. Actualmente suma cuatro tantos en siete partidos con la sub-21.

Varela es un delantero centro clásico, capaz de rematar con ambos pies y con un buen juego aéreo. En cualquier caso, el entrenador del Monza, Ivan Juric, está convencido de que tiene a un diamante en bruto bajo su tutela: «Ya marca un montón de goles y todavía tiene un enorme margen de mejora en muchos aspectos».