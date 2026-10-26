Según informó el club catalán el lunes, el lateral Xavi Espart sufrió una lesión en la articulación de la sindesmosis del tobillo derecho durante el clásico del domingo por la noche contra el Real Madrid (1-2).

Por ello, el jugador de 19 años no estará disponible para el Barça al menos en los próximos partidos oficiales. Espart podría estar de baja hasta siete semanas en total.

El joven español cayó al suelo en la primera parte, fuera del alcance de las cámaras de televisión, e indicó que no podía continuar. Alejandro Balde entró en su lugar. Antes había disputado un balón con el jugador del Real Madrid Aurelien Tchouameni, en una acción en la que su pierna derecha resultó afectada.

La lesión del jugador de 19 años llega en un mal momento para el Barça, que ya tiene a tres defensas de baja por distintas dolencias: Jules Kounde, Andreas Christensen y Eric Garcia.

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¿Cuántos partidos ha disputado Xavi Espart esta temporada?

Para Espart, estar varias semanas de baja también supone un duro golpe. El español se había ganado un puesto en el once titular de Hansi Flick esta temporada gracias a sus buenas actuaciones, tanto en el lateral derecho como en el izquierdo.

Espart ya ha disputado nueve partidos oficiales con el conjunto catalán en todas las competiciones en la temporada 2026/27. En ellos ha participado en cuatro goles: ha marcado dos y ha dado dos asistencias.

Si se confirma la estimación de siete semanas de baja, el jugador de 19 años no volvería a estar disponible para el Barça hasta mediados de diciembre. En el peor de los casos, incluso podría no reaparecer hasta enero.