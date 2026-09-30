Malas noticias para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino: la Federación Suiza de Fútbol (SFV) le retira su apoyo

La Federación Suiza de Fútbol (SFV) retira su apoyo a la candidatura de Gianni Infantino para un nuevo mandato como presidente de la FIFA. Varios acontecimientos muy comentados están en la base de la decisión de la federación, que ya ha confirmado la noticia.

El pasado 25 de septiembre se decidió en una reunión que la SFV retirara su apoyo a Infantino. El motivo directo del cambio de rumbo de la SFV son los incidentes relacionados con la tarjeta roja en el Mundial para Folarin Balogun y el «escándalo de las acciones».

Durante el Mundial, Infantino quedó en el punto de mira después de que la tarjeta roja que el delantero estadounidense Balogun había recibido en la ronda de 32 contra Bosnia y Herzegovina quedara sin consecuencias.

Tras la intervención del presidente estadounidense Donald Trump, la sanción por la tarjeta roja quedó suspendida, lo que en la práctica significó que Balogun, para indignación de muchos, pudo participar «sin más» en los octavos de final, perdidos finalmente por 1-4 ante Bélgica.

También después del Mundial, Infantino volvió a acaparar los focos por su plan de vender acciones del torneo a inversores privados. La UEFA fue la primera confederación continental que se pronunció con dureza contra Infantino, seguida por la CONCACAF (Norteamérica y Centroamérica) y la AFC (Asia).

«La decisión sigue a una evaluación exhaustiva de los acontecimientos de los últimos meses», declaró la SFV. «En la SFV, varios incidentes suscitan preguntas fundamentales sobre el liderazgo, la gobernanza, la transparencia y los procesos de toma de decisiones dentro de la FIFA».

«Se trata en particular de las cuestiones de claridad reglamentaria e integridad competitiva en el caso Balogun, así como de integración institucional y rendición de cuentas en relación con FIFA Forward Enterprise».

La retirada de la SFV es dolorosa para Infantino, que nació en Suiza y sigue residiendo en el país alpino, en el cantón del Valais. El dirigente, de 56 años, lleva ya más de diez años como sucesor de su compatriota Sepp Blatter, sin contar un breve periodo interino de Issa Hayatou.

Infantino, que todavía cuenta con el apoyo de la CAF (África), la OFC (Oceanía) y la CONMEBOL (Sudamérica), espera ser reelegido en marzo del próximo año en Rabat, en Marruecos, como presidente de la FIFA. Aún no se ha presentado oficialmente ningún rival.



