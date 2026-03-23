Malas noticias en Irlanda del Norte: Dan Ballard se lesiona; ya se ha elegido a su sustituto

Malas noticias para Irlanda del Norte, que se queda sin Dan Ballard de cara a la repesca. El defensa central del Sunderland, uno de los titulares del equipo entrenado por Michael O'Neill, ha sufrido una lesión muscular que le obligará a perderse el partido del jueves contra Italia en Bérgamo y, posiblemente, la final contra Bosnia o Gales. En sustitución de Ballard ha sido convocado Tom Atcheson, defensa central de 19 años del Blackburn Rovers, club de la Championship.





Irlanda del Norte pierde así a un jugador de gran experiencia, uno de los titulares: contra Italia tampoco estará el defensa del Liverpool Conor Bradley, baja por lesión.