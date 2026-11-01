"Mala persona y mal deportista": un excandidato a la presidencia del Barcelona abre fuego contra Mourinho tras su comportamiento ante el Racing

El comportamiento del portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, durante la lesión de Álvaro Mantilla, jugador del Racing de Santander, provocó una oleada de críticas, después de que Toni Freixa, excandidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, lanzara un duro ataque contra el entrenador, recordando el incidente de la agresión de Mourinho a Tito Vilanova, exayudante de Pep Guardiola.
El incidente se produjo durante el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Racing de Santander, que presenció la superioridad del conjunto blanco por tres goles a cero en la primera parte, además de jugadas polémicas, entre ellas el penalti que obtuvo Kylian Mbappé y la lesión que sufrió Mantilla a los cerca de treinta minutos del inicio del partido.
El lateral del Racing abandonó el terreno de juego aquejado de una lesión en la rodilla, tras caer durante uno de los intentos dentro del área, en medio del temor a que sufriera una lesión grave, a la espera de que se emita el informe médico para determinar su naturaleza.
Freixa aprovechó el incidente para criticar la reacción de Mourinho mientras el jugador recibía asistencia médica, y escribió en su cuenta de la plataforma «X»: «Mourinho es una mala persona. Mantilla sufrió una rotura del ligamento cruzado, mientras él hacía gestos dando a entender que se dejaba caer al suelo».
El ataque del excandidato a la presidencia del Barcelona no se detuvo ahí, ya que evocó el célebre incidente en el que Mourinho metió el dedo en el ojo de Tito Vilanova durante un enfrentamiento entre el Real Madrid y el Barcelona, y añadió: «Es la misma persona que metió el dedo en el ojo de Tito Vilanova. Una mala persona y un mal deportista».