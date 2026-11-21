Compartir Sigue a GOAL en Google

El Barcelona se prepara para medirse al Villarreal en un horario poco habitual, a las dos de la tarde (hora española), en el marco de la 13.ª jornada de LaLiga.

Anuncios

Según informa el diario Sport, el Barcelona ha disputado siete partidos a primera hora de la tarde desde los cambios introducidos por LaLiga en 2020.

Sin embargo, los resultados del Barcelona en esos encuentros no invitan al optimismo, ya que solo ganó tres de los siete partidos que jugó en esa franja horaria.

El Barcelona se ha dejado muchos puntos en los partidos disputados a las dos de la tarde, con un porcentaje de victorias de apenas el 42,8 %.

En lo que respecta a la presente temporada, el duelo ante el Villarreal será la primera vez que el conjunto azulgrana juegue en la primera franja de la jornada.

Anuncios Anuncios

Desde que Hans Flick asumió el mando del equipo azulgrana, el Barcelona ha jugado tres partidos a las dos de la tarde. Los dos últimos, disputados la pasada temporada, se saldaron con dos victorias sufridas por la mínima.

Related Topics

El más reciente fue ante el Rayo Vallecano, cuando el Barcelona ganó por 1-0 gracias al papel decisivo de Ronald Araujo.

En el segundo, el protagonista fue Robert Lewandowski, con su valioso gol ante el Deportivo Alavés.

Anuncios

El tercero, en cambio, es uno de los pocos tropiezos del Barcelona en casa durante la etapa del técnico alemán.

El gol de Raphinha no bastó para evitar la derrota por 1-2 ante Las Palmas, en el partido celebrado con motivo del 125.º aniversario de la fundación del club.

Anuncios

Con Xavi Hernández, el conjunto azulgrana empató 1-1 ante el Rayo Vallecano en la temporada 2023-2024 y repitió el mismo resultado frente al Espanyol en el derbi catalán de la campaña 2022-2023.

Aquello fue el inicio de una racha negativa de cuatro partidos, que arrancó con Ronald Koeman y su empate 1-1 ante el Cádiz en la temporada 2020-2021.

Anuncios

Uno de los mejores recuerdos del Barcelona en los partidos de mediodía llegó cuando goleó 4-0 a Osasuna en el Camp Nou en la temporada 2020-2021, un encuentro que todos siguen recordando por Lionel Messi y su gol dedicado a Diego Armando Maradona, luciendo la camiseta de Newell's Old Boys.

Ese partido fue el inicio de una serie de siete encuentros disputados en este horario, aunque antes el Barcelona ya había jugado partidos a la una de la tarde, el horario que utilizaba anteriormente la Liga española antes de modificarlo para evitar coincidir con los partidos de fútbol aficionado.