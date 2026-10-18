¿Mal augurio para los culés? Anunciado el árbitro del duelo entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona

La UEFA anunció la designación del árbitro inglés Michael Oliver para dirigir el esperado enfrentamiento entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona, previsto para la noche del martes en el Parque de los Príncipes, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, en una decisión que trae de vuelta el historial de ambos equipos con el colegiado inglés, que favorece al club francés.

La cadena "RMC Sport" informó de que Oliver se encargará de dirigir la cumbre europea, que llega en un momento en el que ambos conjuntos atraviesan un gran estado de forma, ya que el Barcelona afronta el partido tras vencer al Real Betis por 5-2 en LaLiga, logrando su undécima victoria consecutiva en todas las competiciones.

Por su parte, el Paris Saint-Germain disputa el encuentro después de conseguir seis victorias seguidas, la última de ellas ante el Estrasburgo por 3-1, tras haber superado previamente al Manchester City por 4-2 en la Liga de Campeones.

El historial de Oliver genera inquietud en el Barcelona

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El historial de ambos equipos con el árbitro inglés encierra una paradoja llamativa, ya que Michael Oliver ha dirigido cinco partidos del Barcelona y seis del Paris Saint-Germain a lo largo de su carrera.

Según lo publicado por la cadena francesa, el conjunto parisino logró 4 victorias, un empate y sufrió una derrota en los partidos dirigidos por Oliver, mientras que el Barcelona solo consiguió una victoria, por dos empates y dos derrotas.

Estas cifras otorgan al Paris Saint-Germain una ventaja histórica en su relación con el colegiado inglés, aunque no significan necesariamente que el mismo escenario se repita en el próximo enfrentamiento.

Un recuerdo reciente con victoria del PSG sobre el Barcelona

Oliver ya dirigió el duelo entre ambos equipos el 1 de octubre de 2025, cuando el Paris Saint-Germain ganó por 2-1 en el estadio del Barcelona.

El conjunto catalán se adelantó en aquel partido por medio de Ferran Torres, antes de que Senny Mayulu y Gonçalo Ramos dieran la vuelta al resultado en favor del equipo francés.

Oliver también dirigió recientemente el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Inter de Milán el 8 de septiembre, además del partido entre el Olympiacos y el Marsella en la Liga Europa, que terminó con victoria del equipo griego por un gol a cero.

Entre el historial positivo del Paris Saint-Germain y los resultados menos convincentes del Barcelona con el árbitro inglés, las miradas se dirigen a la cumbre del martes para saber si las cifras seguirán concediendo al equipo francés una ventaja moral o si el Barcelona logrará cambiar esa imagen.







