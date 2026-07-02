Makkelie recibe un nombramiento controvertido para los octavos de final del Mundial

Danny Makkelie será el cuarto árbitro este sábado en el Canadá-Marruecos de octavos del Mundial, en Houston.

El inglés Michael Oliver será el árbitro principal, con Stuart Burt y James Mainwaring como asistentes. Makkelie apoyará al trío arbitral desde la banda en el NRG Stadium, mientras que Hessel Steegstra será el árbitro asistente suplente.

Ya había dirigido tres partidos en este Mundial: Estados Unidos-Paraguay (4-1), Marruecos-Haití (4-2) y Francia-Suecia (3-0). Es la primera vez que desempeña otra función.

Ya pitó dos duelos en el Mundial 2022 y otros dos en la Euro 2024, además de un partido en octavos y otro en semifinales de la Euro 2020 aplazada.

El sábado, a las 19:00 hora neerlandesa, Canadá y Marruecos lucharán por un lugar en cuartos. El ganador enfrentará a Paraguay, verdugo de Alemania, o a la favorita Francia.

Marruecos eliminó a Países Bajos en octavos y, tras empatar en el último minuto, ganó la tanda de penaltis. Canadá, que venció 0-1 a Sudáfrica, será su rival.