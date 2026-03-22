Makinwa, en declaraciones impactantes: «Lotito me hizo pagar una operación y nunca más volví a ver ni un euro»





Stephen Makinwa, exjugador de laLazio, ha concedido una extensa entrevista en la que ha repasado las distintas etapas de su carrera en Italia. El exdelantero nigeriano, que hoy vive en Roma y trabaja como agente, se sincera en La Gazzetta dello Sport repasando los momentos más increíbles y polémicos de su carrera en la Serie A. Sus palabras:









LA LLEGADA A ITALIA Y LOS MISTERIOS DEL MERCADO – «Me costó un poco entender Italia: el entrenador llegaba al campo en bicicleta y yo me decía: “¿Es posible que sea tan pobre?”. En África, quien no tiene dinero va en bici… Pero nosotros, los de la Berretti, nos sentíamos fuertes, incluso contra el primer equipo: éramos como rayos. Durante una prueba para el Milan, hice una prueba de los cien metros: 10,3 segundos, si no recuerdo mal. Y en el Como, de un día para otro, descubrí que me había convertido en jugador del Genoa, que acababa de ser comprado por mi presidente Preziosi, pero que tenía que quedarme allí. Eso nunca se entiende bien».





LAS VOLTERETAS – «Empecé de niño, entrenaba en la cama de mi madre o en la arena. Pero Oba [Martins, ndr] hacía más que yo: él era más rápido, yo más elegante».









LOTITO – «¿El momento más difícil en la Lazio? En teoría, sí: por culpa de mis problemas de rodilla. Estaba cedido en el Reggina, necesitaba una intervención para limpiar el cartílago y el médico de la Lazio me preguntó: “¿Pero quién paga?”. Yo, atónito. Luego llamó por teléfono a Lotito y, cuando colgó, me dijo: “Tú adelantas los gastos, luego el presidente te los reembolsa”. Nunca volví a ver ni un euro. Digamos que el club podría haberme protegido más, también como persona. En las presentaciones del equipo solo recibía silbidos: fue duro. Más que cuando en Conegliano oía el ruido de los seguros de los coches si me acercaba a pie o de cuando Aronica me dijo «hijo de puta» tras un choque. Luego, como compañeros en el Reggina, hicimos las paces. Pero aún hoy me cuesta ir al Olimpico».