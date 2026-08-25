Un duro golpe recibió el Aston Villa antes incluso de que comenzara la temporada, y ahora amenaza al proyecto entero del equipo. Mientras todos esperaban el arranque de los Villanos en la Premier League, las noticias llegaron desde Riad para trastocar todos los cálculos y poner a la directiva del club inglés en un estado de auténtica emergencia.

El Aston Villa tomó una medida urgente durante las últimas horas con el fin de reemplazar a su primer delantero, Ollie Watkins, que se encuentra a las puertas de su traspaso al Al-Hilal saudí. Los últimos días han sido testigos de intensos intentos por parte del "líder de Asia" para cerrar la operación, en medio de una total disposición por parte del jugador de 30 años a la idea de trasladarse a la Roshn League este verano.

La ausencia de Watkins en la abultada y humillante derrota del Aston Villa por cuatro goles a cero ante el Brighton en la jornada inaugural de la temporada 2026-2027 fue una señal clara de que su marcha se ha convertido en una simple cuestión de tiempo.

Ante esta realidad, el diario "The Athletic" reveló que la directiva del Aston Villa presentó una oferta oficial para fichar al francés Jean-Philippe Mateta, delantero del Crystal Palace y vinculado con un contrato hasta el verano de 2027. Sin embargo, el diario confirmó que la oferta fue rechazada de inmediato por la directiva del Crystal Palace, que consideró que la contraprestación económica era muy inferior a lo que exige para desprenderse de su delantero titular.

En otro giro de los acontecimientos, la cadena "Sky Sports" informó de que el entrenador español Unai Emery intervino personalmente y exigió a la directiva del club que se orientara hacia otro objetivo más realista: el senegalés Nicolas Jackson, delantero del Chelsea.

Esta operación parece tener grandes posibilidades de concretarse, dado que Jackson ha quedado fuera de los planes de la directiva del Chelsea y del nuevo entrenador Xabi Alonso, y busca una nueva oportunidad para reactivar su carrera.

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Esta incertidumbre llega en un momento sumamente crítico, ya que el Aston Villa se prepara para un enfrentamiento de fuego en su estadio el próximo lunes ante el Arsenal, campeón de la Premier League, en una prueba que podría dejar al descubierto el tamaño del vacío que dejará Watkins en caso de completarse su traspaso al Al-Hilal.