Mahrez tras la rescisión de su contrato: ¡Lo más importante es el bien del Al-Ahly!

Riyad Mahrez sorprendió con sus declaraciones tras rescindir su contrato con el Al-Ahli saudí, asegurando que el interés del club es prioritario.

El Al-Ahli sorprendió al activar la cláusula de rescisión mientras el jugador disputaba el Mundial 2026 con Argelia, decisión que recibió críticas de afición y prensa.

Sin embargo, el jugador aceptó la decisión y se despidió con un emotivo mensaje: «Gracias por todo lo compartido. He vivido momentos inolvidables, ganado títulos y forjado vínculos que superan al fútbol».

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Y añadió: «Estoy orgulloso de haber luchado con vosotros hasta el final. Siempre antepuse los intereses del equipo, del cuerpo técnico y del club a los míos, porque creía en este proyecto».

Y concluyó: «Me voy con la cabeza alta, sabiendo que fui leal a mis compañeros, al cuerpo técnico, al club y a su afición».

Y añadió: «Deseo al club, desde lo más profundo de mi corazón, que siga teniendo éxito y le pido a los jugadores que se mantengan siempre unidos para conseguir títulos».

Y concluyó: «Dondequiera que nos lleve el fútbol, nunca olvidaré a los hermanos que he encontrado en este vestuario».



