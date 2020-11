Mahrez, Sterling, Liverpool, Grealish... toda la Premier con Raúl Jiménez

No fueron pocos a los que conmocionó el golpe sufrido por el Lobo de Tepeji, quien deberá pasar meses de baja.

La Premier League se unió en torno a la lesión de Raúl Jiménez con el . Muchísimos clubes y jugadores reconocidos, todos colegas del canterano del América, expresaron sus mensajes de apoyo apenas se conoció que el jugador ya se encontraba estable.

A través de redes sociales, sobre todo en Twitter, equipos como el , West Bromwich Albion o elementos como Raheem Sterling, Riyad Mahrez (ambos del ), Jack Grealish ( ), Ayoze Pérez (Leicester) o exfutbolistas como Ian Wright (leyenda del ) se sumaron a las muestras como las de David Luiz, con quien chocó su cráneo el delantero.

Los mencionados coincidieron con enviarle sus mejores vibras para que logre regresar a los terrenos de juego lo antes posible durante la temporada 2020-21.

Wishing you a speedy recovery, Raul ❤️ — Liverpool FC (@LFC) November 30, 2020

Good to read that. Wishing you a speedy recovery bro the game needs you 🙏🏾🙏🏾 — Raheem Sterling (@sterling7) November 30, 2020

Wishing Raul a quick and safe recovery 💪 — West Bromwich Albion (@WBA) November 30, 2020

Wishing you a speedy recovery, Raul 💪 — Premier League (@premierleague) November 30, 2020

Positive news 🙏🏻 my thoughts are with you Raul 🙏🏻❤️ — Jack Grealish (@JackGrealish) November 30, 2020

Positive news. Our thoughts are with Raul and his family 🙏🏾 Hoping for a strong and speedy recovery ❤️ — Ian Wright (@IanWright0) November 30, 2020

🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) November 30, 2020