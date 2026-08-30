El argelino Riyad Mahrez, exextremo del Al Ahli, está cerca de definir su futuro, después de que la esperada operación quedara a un solo paso del anuncio oficial, en virtud de un acuerdo que ya se ha alcanzado. Sin embargo, hay un trámite importante que todavía retrasa el traspaso de la estrella argelina a su nuevo club.

Según informó el diario "Asharq Al-Awsat", el Al Shabab llegó a un acuerdo con Riyad Mahrez para su fichaje por el equipo, después de que ambas partes cerraran todos los detalles relativos al nuevo contrato, quedando la operación a la espera de completar un último trámite que permita concretarla de forma oficial.

El retraso en el anuncio de la operación no está vinculado a ninguna discrepancia entre el Al Shabab y Mahrez, ya que las fuentes aclararon que ambas partes cerraron los acuerdos relativos al contrato, y que la firma definitiva queda supeditada a obtener la aprobación del comité de control financiero de la Liga Profesional Saudí.

La liga impone actualmente un control financiero sobre el Al Shabab, lo que hizo que la inscripción del jugador quedara vinculada a la presentación de garantías adicionales sobre el valor del contrato y las obligaciones financieras derivadas de él, de acuerdo con los datos que las autoridades competentes solicitaron al club.

Según las mismas fuentes, la liga aún no ha dado luz verde al Al Shabab para inscribir a Mahrez conforme a los datos financieros presentados, y exigió al club aportar las garantías necesarias que confirmen su capacidad de cumplir con el valor del contrato que se prevé firmar con el jugador argelino.

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El Al Shabab trabaja actualmente en completar todos los requisitos exigidos y obtener la aprobación definitiva, sobre todo después de haber logrado ya convencer a Mahrez de incorporarse a sus filas, lo que hace del aspecto financiero el único obstáculo para concretar la operación.

Mahrez había puesto fin a su relación con el Al Ahli durante el actual periodo de fichajes de mutuo acuerdo, por lo que las miradas se dirigieron rápidamente hacia su próximo destino, antes de que el Al Shabab definiera su postura y lograra alcanzar un acuerdo con el jugador respecto a su nuevo contrato.