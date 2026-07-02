Mahrez: «Buscamos un logro histórico... y ha llegado el momento de pasar el relevo»

El capitán de Argelia, Riyad Mahrez, ha anunciado que el Mundial 2026 será su último. «Ha llegado el momento de pasar el testigo», afirmó. Ahora se centra en guiar a «Los Verdes» hacia un hito histórico en la actual Copa del Mundo.

Antes de los octavos contra Suiza, declaró a laweb de la FIFA: «Quizá haya llegado el momento de pasar el testigo y retirarme; este será el último Mundial en el que participe, eso es seguro».

El capitán argelino recordó que el primer objetivo del equipo, superar la fase de grupos, ya se cumplió, pero insistió en que la ambición no se detiene ahí.

Y añadió: «Nuestro objetivo era superar la primera ronda, y lo hemos conseguido. Nuestro país nunca antes había ganado un partido en la fase eliminatoria de un Mundial».

Los jugadores saben que tienen una gran responsabilidad y que ahora pueden escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol argelino.

Concluyó con un mensaje motivador: «Ahora debemos hacerlo realidad por nosotros, nuestras familias y nuestra patria; eso es lo más importante».

La selección argelina se prepara para enfrentar a Suiza en la madrugada del viernes en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, con la ilusión de avanzar y lograr un hito histórico, en lo que será el último Mundial de la estrella Riyad Mahrez.

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