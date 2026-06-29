Mahrez, a merced del viento... ¡El Al-Ahly incumple su promesa y despide al «mago de los árabes»!

La relación entre el Al-Ahli saudí y su estrella argelina, Riyad Mahrez, ha saltado a los titulares en las últimas horas tras varios giros inesperados. Aunque todo indicaba que el jugador seguiría en el equipo la próxima temporada, la situación ha cambiado por completo.

El capitán de Argelia había expresado su deseo de seguir en el club, y los medios aseguraban que la directiva le había confirmado su continuidad.

Sin embargo, la directiva decidió prescindir de él antes del 30 de junio y ambas partes acordaron la rescisión.

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Según el periodista Sami Al-Qadi, el jugador recibirá 15 millones de dólares de indemnización y quedará libre para fichar por cualquier club este verano.

La medida contrasta con los rumores que apuntaban a su continuidad y ha generado polémica entre la afición, ya que el jugador era pieza clave en los últimos éxitos.

En su etapa con el Al-Ahly, Mahrez fue clave en varios títulos y brilló en la Liga Roshen. Ahora, su futuro se conocerá en los próximos días.