Maher Carrizo celebró este domingo su debut con el FC Copenhague con un gol. El cedido por el Ajax entró a diez minutos del final ante el Odense BK y fijó el 0-5 definitivo desde el punto de penalti.

Carrizo completó este verano su cesión temporal al Copenhague. El Ajax no aceptó durante las negociaciones con el gigante danés una opción de compra, porque sigue viendo futuro en el argentino de veinte años.

Carrizo debutó a mitad de semana en una convocatoria, pero entonces no llegó a disputar minutos en el Parken Stadion, en casa, frente al rival por el título FC Nordsjaelland (2-0).

Este domingo, cuando el equipo de la capital mandaba por 0-4, Carrizo entró al campo a diez minutos del final. El extremo derecho pudo lanzar un penalti diez minutos después y no falló.

Carrizo llegó el pasado invierno desde Vélez Sarsfield al Ajax, que pagó entre 5,5 y 6 millones de euros por la mitad de sus derechos de traspaso. El zurdo, que tiene contrato hasta mediados de 2030 en el Johan Cruijff ArenA, ha disputado hasta la fecha ocho partidos con el Ajax.

El Copenhague es líder de la Superliga con dieciocho puntos tras siete jornadas. El FC Midtjylland y el Nordsjaelland, que han jugado un partido menos, le siguen con catorce y trece puntos, respectivamente.



