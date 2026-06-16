Maguire revela detalles de la llamada en la que le comunicaron su exclusión del Mundial: «Tuchel me destrozó»

Harry Maguire ha revelado que Thomas Tuchel le excluyó del Mundial en una videollamada, y admitió que fue duro ver desvanecerse su sueño.

En el pódcast de Gary Lineker, «The Rest Is Football», el central admitió que la videollamada fue «muy incómoda» y que lo peor fue que la noticia se filtrara a la prensa media hora antes de recibir la llamada.

«Se filtró algo media hora antes de que me llamara, y eso fue muy molesto», afirmó.

Le sorprendió la decisión y admitió sentirse muy decepcionado, aunque valoró la franqueza del técnico.

Tuchel no le dio una explicación clara, solo dijo que prefería a los defensas que habían jugado las eliminatorias.

El defensa de 33 años consideraba que había hecho méritos suficientes para estar en la lista y afirmó: «Creía que podía ayudar al equipo dentro y fuera del campo, aunque no fuera titular». Además, reconoció que esta podría ser su última oportunidad de jugar un Mundial y añadió: “Tendré 37 años en el próximo torneo y me habría encantado jugar aunque fuera un minuto”.

Tras su exclusión, Maguire publicó en redes: «Creía que podía aportar tras mi temporada. Estoy conmocionado y triste, pero le deseo suerte al equipo».