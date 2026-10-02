Magia que no se detiene: los misiles de Bélgica dibujan un nuevo centenar para De Bruyne

El belga Kevin De Bruyne, centrocampista del Nápoles, siguió desplegando su magia en los campos de fútbol de todo el mundo durante el duelo ante Turquía en la Liga de Naciones de la UEFA.

La selección de Bélgica recibió a su homóloga de Turquía este viernes, en el estadio Maurice Dufrasne, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA 2027.

El partido fue testigo de una gran actuación de De Bruyne, quien abrió el marcador para los locales en el minuto diez del encuentro, tras regatear a un defensor del conjunto visitante y colocar el balón a ras de suelo a la izquierda del guardameta.

El centrocampista del Nápoles añadió su segundo gol y el segundo de su selección en el minuto 60 del encuentro, tras disparar un auténtico misil desde fuera del área que el guardameta turco no pudo detener.

Según la cadena «Bleacher Report», De Bruyne alcanzó el gol número 201 en los campos de fútbol, tras marcar el tanto número 40 con la selección de Bélgica.

Además de sus goles internacionales, el jugador de 35 años ha marcado 108 goles con el Manchester City, 20 con el Wolfsburgo, 17 con la camiseta del Genk, 10 con los colores del Werder Bremen y 6 goles hasta el momento con su equipo actual, el Nápoles.