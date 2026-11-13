Compartir Sigue a GOAL en Google

En un movimiento que podría cambiar el mapa del fútbol mundial, informes de prensa británicos han revelado una sorpresiva gestión del presidente francés Emmanuel Macron para convencer a su compatriota Arsène Wenger, el legendario exentrenador del Arsenal, de postularse a la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), en un enfrentamiento directo con el actual presidente, Gianni Infantino.

Anuncios

Según informó el diario alemán "Bild", Macron prometió un apoyo total a Wenger en caso de que decida presentarse a las próximas elecciones presidenciales, e incluso le ofreció movilizar el respaldo de otros jefes de Estado y de Gobierno para su candidatura, en un escenario sin precedentes que convierte las elecciones de la FIFA de una contienda deportiva en una batalla política de pleno derecho.

Estos acontecimientos llegan pocos días antes de la fecha límite para presentar las candidaturas, fijada para el 18 de noviembre de este año, en medio de una gran expectación por la decisión final de Wenger, que se espera que se anuncie durante esta semana. ¿Aceptará "el Profesor" el mayor desafío de su carrera y se enfrentará a su actual presidente?

Las elecciones a la presidencia de la FIFA se celebran en marzo de 2027, donde Infantino busca permanecer en su cargo para un nuevo mandato, pero esta vez se enfrenta a un posible rival que goza de un enorme respeto en el mundo del fútbol y de un pesado respaldo político del Palacio del Elíseo.

La gran paradoja reside en que fue el propio Infantino quien llevó a Wenger a la FIFA en 2019, tras más de 20 años al frente del cuerpo técnico del Arsenal, antes de retirarse de los banquillos en 2018. Desde su incorporación, Wenger asumió el cargo de director de Desarrollo del Fútbol Mundial y se convirtió en uno de los rostros más influyentes dentro de los pasillos de la federación internacional.

Anuncios Anuncios

Sin embargo, la relación entre ambos hombres ha vivido una clara tensión durante el último periodo, especialmente después de que Wenger criticara públicamente el pasado verano el polémico plan diseñado por Infantino para atraer inversores del sector privado a la FIFA, al considerar que podría cambiar la identidad del juego y someterlo a la lógica del dinero.

Related Topics

Durante su etapa de trabajo en la FIFA, Wenger fue uno de los principales defensores de disputar el Mundial cada dos años, y presentó planes ambiciosos para celebrar la Eurocopa en los años impares, en un intento de reestructurar el calendario internacional. Sin embargo, el proyecto chocó con la feroz oposición de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), de la asociación de futbolistas profesionales (FIFPRO) y de la Asociación de Ligas y Clubes Europeos, que criticaron la saturación del calendario de competiciones y la presión de los partidos sobre los jugadores, de modo que el proyecto fracasó en 2021.

A pesar de ello, Wenger participó en la decisión de organizar un Mundial de Clubes ampliado, y también apoyó la decisión de Infantino de ampliar el Mundial para incluir a 48 equipos, lo que refleja su capacidad de combinar la visión reformista con el realismo político dentro de la FIFA.

Anuncios

Y ahora, el antiguo discípulo podría convertirse en un feroz rival de su presidente. El contrato de Wenger con la FIFA finaliza al término de este año, y todavía no está claro si se renovará en caso de que decida presentarse a la presidencia, lo que aumenta la incertidumbre del panorama.

Si Wenger decide entrar en la carrera, la batalla no será fácil, pues Infantino cuenta con una amplia red de relaciones dentro de las confederaciones continentales, mientras que Wenger apuesta por su reputación limpia, su larga experiencia y un apoyo político francés que podría inclinar la balanza.

Anuncios

Entre la ambición de Macron, los cálculos de Infantino y la esperada decisión de Wenger, el fútbol mundial se encuentra en el umbral de una nueva etapa, que podría traer consigo un cambio radical en la manera de dirigir el deporte más popular del mundo.