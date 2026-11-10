Mac Allister: Necesité una descarga en el corazón dos días antes del Mundial

Scott McTominay, centrocampista del Nápoles, reveló que necesitó un "electroshock cardíaco" dos días antes del partido inaugural de su selección, Escocia, en el Mundial 2026 ante Haití, el pasado mes de junio.

McTominay se sometió a una operación de corazón en Mánchester el pasado mes de septiembre para tratar un leve trastorno en el ritmo cardíaco que apareció por primera vez tras la llegada del jugador escocés a Estados Unidos, a principios de junio, y que luego siguió afectándole en agosto durante su regreso a Italia para jugar con su club.

En aquel momento, la concentración de Escocia, que claramente estaba empeñada en mantener en secreto la situación de McTominay, dijo que el jugador de 29 años se había ausentado de los entrenamientos en el periodo previo al Mundial debido a una molestia estomacal.

Pero en sus declaraciones durante una rueda de prensa en Hampden este martes, el exjugador del Manchester United dijo: "Tuve que recibir una descarga en el corazón dos días antes del partido contra Haití".

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McTominay disputó los tres partidos de Escocia en el Mundial, pero tuvo dificultades para alcanzar el nivel requerido, ya que su equipo quedó eliminado en la fase de grupos.

Y añadió, según recogió la cadena "Sky Sports": "Estaba en forma al 100%, pero evidentemente, cuando estás sentado en una cama de hospital dos días antes del primer partido en un Mundial, y a punto de que te anestesien, esa no es la situación ideal, ¿verdad?".

Y prosiguió: "Me había preparado bien y estaba en muy buena forma, y entonces ocurre algo así y te preguntas: '¿cómo me pasa esto a mí?'".

Y explicó: "No es una excusa en absoluto, pero es algo que debes mirar y decir: 'Bien, es parte del proceso'".

Y continuó: "Evidentemente, por cómo transcurrió el Mundial, pasé al menos dos o tres semanas sentado allí sintiéndome decepcionado, y no estaba en un buen estado mental. Necesitaba tiempo para asentarme y descansar".

Y señaló: "Después del Mundial, quizá fue el momento de mayor decepción que he sentido en mi carrera profesional".

Y concluyó sus declaraciones: "Siempre miro el lado positivo de las cosas, pero esto me llevó dos semanas enteras para superarlo".

McTominay regresó a jugar con el Nápoles al comienzo de esta temporada, pero tras disputar los dos primeros partidos de la Serie A, decidió que la cirugía era la única opción, y pasó todo el mes de septiembre al margen después de someterse a una operación correctiva.