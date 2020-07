Más equipos renuncian a jugar en la Segunda División

Tres equipos más se suman a El Vencedor al no anunciar que no jugarán el próximo torneo Apertura 2020.

El Vencedor informó que no jugará el próximo torneo Apertura 2020 de la Segunda División, ya que la crisis económica lo golpea fuerte y las medidas sanitarias que debe de tomar en este para evitar el coronavirus en su plantilla no podrá cumplirlas.



Bajo este mismo argumento los equipos Gerardo Barrios, Racing Jr, Once Lobos y Topiltzin, también decidieron bajarse del barco y no participarán en el torneo. Dragón es el otro equipo que anunciará su decisión en los próximos días, la cual se maneja que podría ser de no participar.



Todo pinta que el torneo se desarrollará con 12 de 19 equipos, ya que el argumento es que tienen que prepararse con $3 mil extras para gastos en la prevención de la enfermedad, cifra la cual no tienen por el momento.