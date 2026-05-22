Luuk de Jong (35) anuncia una importante decisión sobre su futuro

Luuk de Jong deja el FC Porto tras una temporada, confirmó el delantero de 35 años al diario Algemeen Dagblad. Podía renovar su contrato, que vencía, pero optó por no hacerlo.

El delantero aún se recupera de una rotura de ligamentos cruzados y, en declaraciones al AD, reconoce que este verano baraja todas las opciones: «Seguir o dejarlo, aún no lo sé».

Fue operado en diciembre y su recuperación avanza según lo previsto: «Los médicos ven una rodilla estable y, al forzarla, no noto reacción», explica. Se espera su regreso a los terrenos de juego a finales de agosto, nueve meses después de la lesión.

Precisamente por eso, De Jong decidió no firmar un nuevo contrato en Oporto. «Le he dicho al club: “En esta situación, no voy a firmar un nuevo contrato. No me parece correcto. Ni para mí ni para vosotros”». El delantero partió el año pasado lleno de ambición hacia Portugal para lo que él describe como «una última gran aventura».

Al Porto le habría gustado retenerlo más tiempo. El club, campeón luso, lamentó su marcha: «Solo has jugado cinco partidos, pero nos quedamos con ganas de más». De Jong comparte ese pesar, pero insiste: «Hay que ser realista».

Descarta regresar a los Países Bajos: «Solo jugaría en el PSV, y ya cerré mi etapa allí».

Incluso una despedida definitiva del fútbol profesional es ahora una posibilidad. «Sí, también es una posibilidad». El delantero afirma que, durante su larga rehabilitación, ha reflexionado mucho sobre su carrera y su futuro. «Cumpliré 36 años en agosto. No hay ningún deseo pendiente, nada que me quede por alcanzar a toda costa».