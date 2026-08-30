Luuk Brouwers carga contra su propio club, el Heerenveen: «Me parece ligeramente descarado»

Luuk Brouwers no se reconoce en absoluto en la situación actual en torno a su posible traspaso al Omonia Nicosia. Según él, la directiva del sc Heerenveen está actuando de forma «ligeramente descarada».

Brouwers ya tiene un acuerdo personal con el club de Chipre, por lo que ahora les toca a ambos clubes llegar a un entendimiento sobre una cantidad de traspaso. El centrocampista, de hecho, tiene contrato hasta mediados de 2027.

Ahí es precisamente donde está el problema. La directiva del Heerenveen se mantiene firme en el precio que pide por Brouwers, una exigencia que, por ahora, Omonia Nicosia no parece dispuesto a satisfacer. Para disgusto de Brouwers, que considera que el Heerenveen debería mostrarse algo más flexible.

«No sé qué pide el club. Ni siquiera tienen que rebajar sus pretensiones, no hay vino. Si juego tan poco en los últimos tres partidos, entonces no hay vino», se queja después del encuentro en ESPN.

«Creo que está claro cuál es mi papel y cómo me ven aquí. Me parece ligeramente descarado mantenerse firme en una cantidad determinada», afirma Brouwers, que al comienzo de esta temporada tiene que conformarse con un papel de suplente.

«Entiendo que este es un mundo duro. Yo también lo acepto. A veces recoges los frutos de eso. Siempre lo he dado todo y ahora también espero que piensen un poco en mí», concluye Brouwers, que el domingo en Tilburg ya se despidió entre lágrimas de la afición del Heerenveen.

«He vivido una etapa bonita aquí. El aprecio es enorme. Lo he dado todo por esta camiseta. Efectivamente, parece que voy camino de Chipre. Estamos en una fase muy avanzada. Les toca a los clubes llegar a un acuerdo.»