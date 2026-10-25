Los aficionados del Feyenoord se han pronunciado contra Lutsharel Geertruida antes del gran duelo ante el PSV. Desde la grada visitante del Philips Stadion se escuchó «C*ncer Geertruida, olé», según muestran unas imágenes de Voetbal Ultras.
Para Geertruida, el duelo contra el PSV será, en cualquier caso, un partido especial. El internacional neerlandés se enfrentará el domingo por primera vez al Feyenoord, el club de sus amores desde niño, tras su polémico fichaje por el PSV.
Su marcha a Eindhoven no sentó bien en Róterdam. Ya había quedado claro antes, pero, en los prolegómenos del gran duelo, los seguidores del Feyenoord desplazados volvieron a hacerse oír con un cántico ofensivo dirigido al defensa: «C*ncer Geertruida, olé».
En su presentación con el PSV a principios de esta temporada, Geertruida ya habló de la difícil situación. «No espero que todo el mundo entienda o acepte esa decisión de inmediato», dijo entonces.
«Pero espero que, con el tiempo, también se pueda reconocer cuánto amor, gratitud y respeto sigo sintiendo por el Feyenoord».
«Por eso quiero dejar una cosa muy clara: elegir al PSV no significa elegir estar en contra del Feyenoord. Nunca olvidaré lo que el Feyenoord me ha dado y siempre formará parte de quien soy».