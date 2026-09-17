Ibrahim Hemdani, seleccionador de Argelia, que asumió el cargo tras la salida de Vladimir Petkovic, anunció la lista de Argelia para el próximo parón internacional.

La selección argelina se enfrentará a Zambia y Burundi en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, y además disputará un amistoso ante Níger.

La cadena RMC Sport señaló que la lista de Argelia registró la ausencia del portero Luca Zidane, debido a la sanción, junto a otras ausencias destacadas, mientras que fue convocado Mounsef Bakrar, estrella del Al Ahly egipcio.

Luca Zidane, que fue titular durante el último Mundial, no apareció en la lista debido a su sanción en los dos próximos partidos de la selección argelina.

El hijo de Zinedine Zidane recibió este castigo tras su reacción al final del partido de Argelia ante Nigeria, en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025.

La lista de la selección de Argelia quedó de la siguiente manera:

Portería: Melvin Mastel - Abdellatif Ramadan - Kilian Bellazoug

Defensa: Achraf Abada - Rayan Aït Nouri - Zineddine Belaïd - Rami Bensebaini - Samir Chergui – Jaouen Hadjam - Souaib Nair - Essaadi Redouani - Ahmed Touba

Centro del campo: Himad Abdelli - Adel Ouichich - Nabil Bentaleb - Farès Chaïbi - Ibrahim Maza - Adam Zorgane

Delantera: Mohamed Amine Amoura - Mounsef Bakrar - Bachir Belloumi - Adel Boulbina - Amine Chiakha – Amine Gouiri - Anis Hadj Moussa - Ilan Kebbal

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