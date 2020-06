Vasco Aguirre revela que la Selección mexicana buscará a Luka Romero

El director técnico del Leganés aseguró que la Federación Mexicana de Futbol trabaja para llevar al mediocampista al Tri.

El nombre de Luka Romero está en boca de todos, luego de su debut con el en La Liga con apenas 15 años de edad. El talentoso mediocampista tiene la posibilidad de representar a varios países y según reveló Javier Aguirre, la Federación Mexicana de Futbol está haciendo todo lo posible para que en un futuro juegue con el Tri.

" me consta que quiere hacerle una invitación para estar con la Selección, no sé a qué nivel. En eso hay que ver el proceso. No puedes apurar a un chico de 15 años, lanzarlo a una eliminatoria mundialista. Pero bien llevado, hay futuro", dijo el Vasco sobre Romero, quien ya jugó con la Selección argentina en la categoría Sub 15.

El 'Messi mexicano' tuvo la oportunidad de hacer su estreno en La Liga ante el , siendo el jugador más joven en disputar un partido en toda la historia del campeonato español. Aguirre considera que fue un acto ejemplar el de Vicente Moreno, por darle la oportunidad a una promesa cuando el club pelea por lograr la permanencia.

"Lo felicito. Apenas pisó el campo tuvo un récord. Ojalá tenga más. También felicito a su entrenador, que tuvo las agallas de ponerle. A su directiva, por apoyar a su entrenador, en un momento tan duro. Ojalá estemos ante un futuro brillante de este muchacho", señaló el Vasco en conferencia de prensa.