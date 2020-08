Luka Romero, el "hincha de Messi" que mira videos de Riquelme

El juvenil de Mallorca reiteró que no quiere ser comparado con la Pulga y que su sueño es "tirar paredes" con él en la Selección argentina.

no logró mantener la categoría en y, por esa razón, Luka Romero deberá disputar la Segunda División en la temporada 2020-21. Sin embargo, su aparición con apenas 15 años provocó una revolución de esperanza no solo en el equipo balear, sino también en la Selección argentina, desde que dejó claro su deseo de vestir la Albiceleste en lugar de la camiseta de o la de .

En una extensa entrevista que el pibe le brindó al Diario Olé, nuevamente hizo hincapié en la comparación con Lionel Messi para evitarla: "Messi sólo hay uno. Me molesta porque yo quiero hacerme un nombre en el fútbol como Luka Romero. Prefiero que me llamen por mi nombre, pero soy hincha de Messi, me miro todos los partidos", sostuvo, al mismo tiempo que confesó que sería "un sueño" jugar con él.

Y no solo tiene como modelo a la Pulga. Por recomendación de su padre, admitió que "me enseña videos de Riquelme porque me gusta jugar de enganche", aunque sus elegidos en esa posición son "Maradona y Messi".

Por último, narró una anécdota de su ingreso ante y el cruce con su gran figura, Sergio Ramos: "Me chocó la mano y me dijo 'Hola crack, ¿cuántos años tienes?', cuando le dije 15 se quedó sorprendido", detalló.