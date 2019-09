Luis Suárez y el cuarto aniversario de la sequía goleadora

El uruguayo cumplió ayer 4 años desde su último gol lejos de casa en Europa mientras Valverde le defiende: "seguirá intentándolo".

EDITORIAL

Van cuatro años desde que Luis Suárez marcó su último gol a domicilio en competición europea. Son demasiados para un delantero de su nivel y la edad, el uruguayo cuenta ya con treinta y dos años, no puede ser excusa ante uno de los mejores atacantes de los últimos tiempos, un delantero que llegó a precedido por el mordisco a Giorgio Chiellini en el Mundial de 2014 y que tardó poquísimas semanas en ponerse a toda la parroquia azulgrana en el bolsillo, desde el mismísimo Leo Messi hasta el más incrédulo de los aficionados culés.

Actualmente cumple su sexta temporada en azulgrana pero su última diana lejos del Camp Nou en la se produjo apenas en la jornada inaugural de su segunda campaña en el Barcelona, la primera que realizó completa al perderse los primeros meses de competición en su primer año por culpa de la sanción por el mordisco. Fue el 16 de noviembre de 2015 en el Olímpico de y desde entonces no ha vuelto a oler el gol a domicilio.

Ayer celebró el cuarto aniversario, de hecho, y Ernesto Valverde prefirió tomarse a broma la enésima pregunta sobre los registros goleadores del uruguayo lejos del Camp Nou. "Habrá que felicitarle por ello, ¿no?" Que se sepa, nadie lo ha hecho. Porque sin los goles de Suárez el Barcelona es mucho menos Barcelona. Sus registros han sido fundamentales en los éxitos de las últimas temporadas y su sequía no hace más que rebajar el nivel del equipo.

De todas formas Valverde también apuntó que "Luis es muy insistente" y también recordó cóm "el año pasado no le dieron un gol porque tocó en un jugador". Fue en Old Trafford, cuando Shaw tocó lo justo el remate del uruguayo para que la UEFA le quitara el gol, pero el 'txingurri' ya avisó de que "hay que tener claro es que lo seguirá intentando para evitar que se repita la pregunta". Y quien la sigue, la consigue. Suárez no se ha olvidado de marcar y hoy puede ser un gran día para demostrarlo.