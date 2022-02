El técnico del Mallorca, Luis García Plaza, ha dejado unas sorprendentes, y, cuanto menos, contundentes declaraciones. El entrenador del cuadro bermellón habló del penalti que supuso la victoria de su equipo en el duelo ante el Cádiz de la pasada jornada, y que levantaron mucha polvareda.

Luis García Plaza estalla tras la polémica

El artículo sigue a continuación

"No voy a criticar lo que ha hecho el Cádiz, pero nosotros venimos de Valencia, Levante... que hay tres jugadas que marcan el partido. El penalti se tiene que repetir, el gol de Salva hay que mirar con lupa para ver la mano de manera intencionada, gol de Take a la salida de un córner... y no pasa nada.

Somos el equipo que parece que nunca pasa nada. Me ha sorprendido por nosotros. Mi opinión es que es penalti, incluso hay un empujón antes. Respeto a quien piense que no lo hay. Incluso me acuerdo del partido en Cádiz, que me expulsaron a mí y la expulsión a Sedlar fue de risa. Cuando nos pasa algo raro a favor se monta toda la que se monta y cuando nos pasa en contra pasa desapercibido.

Somos el único equipo que no hace un tweet por los arbitrajes, pero tampoco somos los gilipollas de la categoría. Nos ha pasado al revés muchas veces. Es la h..., cuando nos pasa en contra como si no pasase nada. Somos un equipo pequeño, pero también tenemos nuestro orgullo", expresó el entrenador.