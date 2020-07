Luis Fernando Muriel sigue imparable: golazo en la victoria de Atalanta

¡Suplente de oro! Luis Fernando Muriel sigue en racha y confirma su calidad goleadora, de las más efectivas de Europa. El ex- volvió a reportarse con anotación en la victoria 2-0 del ante la .

Con un potente remate de media distancia al minuto 85, Muriel aplicó a la inexorable ley del ex para llegar a 17 goles en la temporada. De esos 17, 10 han sido con el delantero llegando desde el banco de suplentes, tal y como pasó en esta ocasión, ingresando al minuto 70 en lugar de Pasalic.

😱 Una sentenza da fuori area Luis!!! Palla nell'angolino e 2-0!!!

😱 A shot from distance from Luis!!! He smashes it in and 2-0!!! https://t.co/OfVFiQMNl4