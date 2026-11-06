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El Paris Saint-Germain ha confirmado que el lateral derecho Achraf Hakimi descansará hasta el próximo parón de selecciones y se perderá el partido de este fin de semana contra el Troyes. El entrenador Luis Enrique mantiene su apuesta por rotar a jugadores clave para que la plantilla llegue en buenas condiciones a un exigente calendario de competiciones nacionales.

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Hakimi tendrá un periodo de descanso

Enrique es conocido por rotar a su plantilla y ha tomado otra decisión importante respecto a su once titular. El entrenador español ha optado por dar un merecido descanso a Hakimi, una pieza clave en el lateral derecho.

El internacional marroquí quedará al margen de los compromisos de su club hasta el comienzo del próximo parón de selecciones. Por tanto, está oficialmente descartado para el próximo partido del PSG en la Ligue 1, contra el Troyes el sábado.

Hakimi ha sido una pieza fundamental del equipo esta temporada: ha disputado ocho partidos de liga y ha marcado tres goles. Sin embargo, Enrique está muy interesado en dosificar sus esfuerzos para evitar el cansancio a largo plazo.

El club publica un comunicado oficial sobre su ausencia

La decisión de dejar fuera al defensa marroquí no la tomó el entrenador por sí solo. Fue una medida consensuada por toda la dirección deportiva del club para proteger a una de sus estrellas.

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El PSG publicó una actualización oficial para aclarar la situación y evitar especulaciones sobre la repentina ausencia del jugador en la convocatoria para el partido.

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El comunicado del club decía: «De acuerdo con el entrenador y la dirección deportiva, Achraf Hakimi disfrutará de un periodo de descanso hasta el comienzo del parón de selecciones».

Enrique estudia sus opciones para sustituirlo

Con Hakimi descartado para el encuentro del fin de semana, Enrique debe encontrar una solución provisional para el lado derecho de su defensa. El entrenador dispone de varias opciones para ocupar esa posición.

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Warren Zaire-Emery podría jugar como lateral derecho contra el Troyes. El versátil centrocampista ya ha disputado nueve partidos de liga esta temporada y cuenta con la inteligencia táctica necesaria para adaptarse a una función defensiva.

Otra posibilidad para Enrique es recurrir a la cantera del club. David Boly, prometedor jugador de 17 años que hasta ahora ha disputado un partido de Ligue 1, también tiene opciones de ser titular.

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Próximos partidos y regreso a la selección

El PSG buscará los tres puntos contra el Troyes el sábado sin su lateral derecho estrella. El equipo parisino quiere mantener su buen momento en la competición nacional y seguir ganando impulso.

Tras el partido del fin de semana, la competición nacional se detendrá por el parón de selecciones. Se espera que Hakimi se incorpore a la selección de Marruecos para sus próximos compromisos, siempre que sea convocado.