Luis Enrique tiene una opinión muy clara sobre Mika Godts

Mika Godts vive una semana de ensueño. El viernes volvió a ser decisivo para el Paris Saint-Germain, con un gol y una asistencia en la victoria por 1-5 ante el Le Havre. Además, tras el partido se anunció que el belga se ha convertido en padre por primera vez.

«Ha sido una semana fantástica para él: marcó un gol contra el Lyon (el pasado fin de semana, n. de la r.) y se ha convertido en padre. ¡Felicidades a la mamá y a toda la familia!», dijo Luis Enrique al comienzo de su rueda de prensa tras el encuentro. El técnico también se mostró muy positivo sobre las cualidades del extremo de 21 años.

«Cada vez tiene más confianza. Hoy hizo casi todo bien. Tiene capacidad para marcar y dar asistencias. Su nivel defensivo es muy alto, algo importante para un delantero del PSG, y me alegra ver que un jugador puede adaptarse tan rápido», afirmó Enrique.

Los medios franceses también quedaron muy impresionados con Godts. «No fue el gol más difícil de su carrera, pero confirma que cada vez está en mejor forma», concluyó Le Parisien. «Sobre el campo, Godts jugó con algo más de precisión y parece que poco a poco va encontrando su sitio. Además, dio a Hakimi un prometedor centro para su triplete».

Foot Mercato también confía en Godts, aunque el medio deportivo francés considera que todavía debe mejorar físicamente. «Aunque aún tiene que adaptarse a la intensidad física de la Ligue 1, como se vio en algunos duelos en los que lo superaron con demasiada facilidad, sí tuvo impacto, como contra el Lyon el pasado lunes. El viernes marcó su segundo gol con el PSG».

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Sin embargo, tras el partido la atención se centró sobre todo en Achraf Hakimi, que se convirtió en la estrella de la noche al marcar tres goles como lateral derecho. «Es el mejor lateral derecho del mundo», dijo Enrique. «Pero no me entusiasma necesariamente que marque tres goles. Lo que sí valoro es que rinda de forma constante al máximo nivel y que siempre esté preparado. Eso significa mucho para nuestro equipo».

El propio Hakimi se mostró muy comedido ante tantos elogios. «No, no fue el partido de mi vida», respondió el marroquí. «Creo que fue una gran noche, estoy muy satisfecho con mi actuación y es cierto que es mi primer triplete. Pero ha habido partidos con más emoción que me han marcado más. Por supuesto, estoy muy contento con la victoria».