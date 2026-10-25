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Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, ha dejado muy clara su postura sobre la próxima gala del Balón de Oro, que ahora coincide con el partido de Ligue 1 de su equipo contra el Lyon, cuya fecha se ha cambiado. El técnico español insistió en que no le interesa la gala de premios individuales mientras prepara a su plantilla para un importante duelo de liga en el Parque de los Príncipes.

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Problemas para reprogramar el partido en el Parque de los Príncipes

El ritmo habitual del calendario de la Ligue 1 se ha visto alterado este fin de semana por factores externos en la capital francesa. Previsto inicialmente para el domingo por la noche, el esperado encuentro entre el PSG y el Lyon se ha aplazado al lunes. La decisión se tomó a petición de la prefectura de policía, que alegó la necesidad de gestionar las manifestaciones multitudinarias previstas en toda la ciudad durante el fin de semana.

Este cambio de fecha coincide con la ceremonia del Balón de Oro en Londres, por lo que los campeones de Francia estarán sobre el césped mientras se homenajea a los mejores futbolistas del mundo. Se repite así un conflicto de calendario similar al de 2025, cuando el PSG se enfrentó al Marsella durante la gala.

El cambio también significa que la plantilla del PSG estará en la ciudad mientras se celebran otros grandes eventos, incluido un partido de la NFL entre los Pittsburgh Steelers y los New Orleans Saints.

Luis Enrique resta importancia a los premios individuales

Sin embargo, Enrique no pareció en absoluto preocupado por la situación cuando habló con los medios el sábado por la mañana. Preguntado por si estaría pendiente de lo que sucediera en Londres, fue tajante sobre sus prioridades. «No, no me interesa», dijo el ex del Barcelona, según recoge RMC Sport.

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«Sigo centrado en el lunes. Si es mejor dadas las circunstancias actuales, lo acepto. El domingo es un día especial porque hay un partido de fútbol americano y por la situación actual. Hay que estar preparados. No tengo ningún problema en jugar el lunes. Hemos demostrado qué clase de equipo somos», añadió.

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Consecuencias para la plantilla y los nominados del PSG

La coincidencia resulta especialmente llamativa porque el PSG cuenta con varios jugadores entre los candidatos al premio. El club tiene diez nominados, entre ellos el vigente ganador, Ousmane Dembele, que actualmente arrastra un problema en los isquiotibiales. Los integrantes de la plantilla que estén en condiciones de jugar tendrán que disputar el partido contra el Lyon, mientras que los lesionados aún podrían viajar a Inglaterra para representar al club de la Ligue 1.

Enrique reconoció la calidad individual de sus jugadores, pero insistió en que los objetivos colectivos del equipo están muy por encima de cualquier trofeo personal. «Tenemos muchos jugadores que pueden ganar este Balón de Oro. Veremos quién lo gana, pero eso no cambiará nada de lo que buscamos como equipo», explicó.

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Cómo afrontar las bajas por lesión

Los recientes problemas físicos han complicado la preparación de la plantilla. Marquinhos, defensa clave, arrastra un problema en el muslo, mientras que Khvicha Kvaratskhelia afronta un largo periodo de baja tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Estas ausencias obligan a Enrique a replantear su planteamiento táctico para la visita del Lyon.

Pese a la relevancia del Balón de Oro, el entrenador da claramente prioridad al estado físico y la concentración de los jugadores que tiene disponibles. Para un técnico que siempre ha defendido la importancia del grupo por encima del individuo, el partido del lunes por la noche en el Parque de los Príncipes ofrece un escenario mucho más importante que una alfombra roja en Londres.