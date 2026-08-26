Luis Enrique ha apartado a Ousmane Dembélé de la convocatoria del Paris Saint-Germain con efecto inmediato. El francés no tendrá que reincorporarse hasta el lunes, según informan varios medios franceses, entre ellos RMC.

Dembélé fue sustituido al descanso el pasado domingo en el duelo entre el Stade Rennes y el PSG (2-2). El atacante no quedó nada contento con ello.

De hecho, había acortado sus vacaciones tras el Mundial para incorporarse cuanto antes al equipo de Luis Enrique. Sin embargo, el técnico español considera ahora que es bueno que Dembélé se lo tome con calma durante unos días.

El ganador del Balón de Oro no tendrá que aparecer por el campo de entrenamiento ni el miércoles ni el jueves y tampoco formará parte el viernes de la convocatoria para medirse al LOSC Lille.

Según los medios franceses, por cierto, no se trata de una relación deteriorada. Enrique y Dembélé ya lo han hablado.

Dembélé no fue el único al que retiraron el domingo tras 45 minutos. También le tocó a Kvicha Kvaratskhelia. Fue sustituido por Mika Godts.