Luis Enrique: "No era fácil con el Barcelona del tridente y no lo será con ningún equipo"

El seleccionador español analiza el partido contra Georgia después del empate en el debut de la fase de clasificación al Mundial de Qatar.

Después del fallido debut del jueves en la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 frente a Grecia (1-1), la Selección de España pretende conseguir este domingo su primera victoria visitando a Georgia. En ese sentido, Luis Enrique Martínez ha valorado en rueda de prensa cómo afronta el segundo encuentro de su rejuvenecido equipo camino de la Copa del Mundo. "No era fácil con el Barcelona del tridente y no lo va a ser con ningún equipo", anticipó.

Sobre el rival del domingo, Georgia, el asturiano opinó: "No teníamos demasiada información porque solo lleva un partido con el nuevo entrenador. Son más propositivos, con el mismo buen nivel defensivo. Puede ser similar al partido que hemos jugado contra Grecia, puede ser un partido parecido".

En cuanto a qué juego esperan de Georgia, señaló: "La misma que con Suecia. Tuvieron una ocasión para empatar a Suecia. Creo que merecieron empatarlo. Le jugaron a Suecia de tú a tú. Me espero ese equipo, propositivo con el balón. Pero no puedo valorar mucho porque solamente ha jugado un partido con Sagnol en el banquillo. Generó más que Suecia y perdieron. Nosotros estamos preparados para cualquier escenario. ante Grecia tuvimos 40 errores de tenis, no forzados, nos faltó la finura y la frescura que ya dije. A nivel posicional tenemos que mejorar cosas. Esoy hiperorgulloso de la actirud. Es el mejor partido de mi etapa a nivel defensivo. La actitud defensiva fue esperanzadora, la mejor prestación defensiva de mi carrera como entrenador. Tenemos que mejorar en la fase ofensiva ante un rival encerrado. No era fácil con el Barcelona del tridente y no lo va a ser con ningún equipo. Tras analizar el partido, estoy muy ilusionado".

Sobre el hecho de jugar con público en las gradas, Luis Enrique señaló: "Es algo diferente, porque no estamos acostumbrados a jugar con público ahora. Habrá unos 9.000. Es una noticia positiva para el fútbol, es una alegría, el que podamos volver a la normalidad. Aquí ganamos la Supercopa de Europa con el Barcelona contra el Sevilla. Esperemos ganar también mañana".

Por último, sobre el estado de forma de Gerard Moreno y de Sergio Ramos, contestó: "Gerard está mejor y creo que hará todo el entrenamiento con el equipo. No correremos riesgo. Él nos dirá las sensaciones. La alineación la daré mañana y los jugadores la sabrán primero".

Unai Simón: "Marcelino y Luis Enrique plantean estilos diferentes"

Luego de Luis Enrique compareció Unai Simón, portero internacional del Athletic Club de Bilbao. Estas fueron sus principales declaraciones:

"Las oportunidades están para aprovecharlas. Quizás tuve un poco de suerte para debutar en el Athletic. Se me dio la oportunidad de jugar en el club y también en la Selección y sigo peleando por poder jugar".

"No tenemos dudas. Venimos haciendo las mismas cosas que en los partidos de la Nations League. Planteamos una forma de juego que es la que queremos hacer. En líneas generales, se ve la Selección que queremos ser".

"Marcelino y Luis Enrique plantean estilos diferentes. En la selección aprendo mucho como futbolista. En mi club el juego es más directo y hay que saber adaptarse a todas las ocasiones".

"No veo mal la rotación en la portería... el fútbol va cambiando, si rotan defensas o centrocampistas... también porteros".