Luis Enrique: "Jugar sin público es más triste que bailar con tu hermana"

El seleccionador nacional participó en el programa "Colgados del aro", habló sobre la vuelta del fútbol y sobre su paso del Madrid al Barça

Genio y figura hasta la sepultura. Luis Enrique Martínez, seleccionador nacional, pasó por el programa "Colgados del aro" para hablar entre otros temas sobre la vuelta del fútbol, sobre el retorno de la Bundsliga, las concentraciones, los partidos sin público y su fichaje por el FC cuando era jugador del . Luis Enrique se sintió cómodo durante la charla e incluso habló de su relación con Francesco Totti o de grandes figuras del mundo del deporte como Rafa Nadal o Michael Jordan.

"He visto el fútbol alemán y es lamentable. Jugar sin público es como bailar con tu hermana"

Acerca de este "nuevo fútbol" y del regreso de la Bundesliga, el seleccionador nacional fue tajante. Eso de jugar sin público no le gusta nada de nada: "Es más triste que bailar con tu propia hermana. He visto el fútbol alemán y es lamentable. Se oyen los insultos y se pierde la intimidad de los buenos momentos, pero hay que entender que esto es un business que genera mucho dinero y a pesar de que el espectáculo dista de cuando se juega con gente puede ayudar a pasar el confinamiento", asegura.

Sobre las posibles concentraciones de los jugadores en su regreso al fútbol, Luis Enrique comentó: "Es lo que hemos hecho toda la vida. Otra cosa es que los jugadores se pronuncien. Aceptarán lo que dictaminen los organismos para que esto sea factible, haya menos contagios, los propios profesionales de los hospitales le va a poder suceder igual a los futbolistas. Lo aceptarán sin ningún problema. Otra cosa es que su opinión sea no ir concentrado", dijo.

Más equipos

Luis Enrique: fichaje por el Barça para irse libre del Real Madrid

Al asturiano le preguntaron por sus recuerdos acerca de cuando decidió abandonar el Real Madrid para fichar por el Barcelona: "No generas ningún odio al irte a otro club. Es liberación de hormonas. Son como las células dañinas, a las que tienes que atacar. Te puede ir bien y los hacemos por el bien. Hay que potenciar que los jugadores cambien más de equipo. Fue bonito irme gratis. No llegamos a un acuerdo y tomé el camino que decidí. Fue muy gratificante como jugador que Capello dijera que no podía entender que me hubiera ido libre. Atraía más los gestos o la polémica. En mi tercer año me llamaron para renovarme y no fructificaron porque no me volvieron a llamar. A partir de ahí quizá mi rendimiento no fue el necesario para convencerlos. No era uno de los pilares del equipo", comentó, para después añadir que celebró muchísimo su gol con el Barcelona al Madrid alegando que "para uno que marco, tengo que celebrarlo".

La , el próximo verano

Sobre la próxima Eurocopa, el asturiano explicó: "Se ha pasado al próximo verano y está todo en el aire. La incertidumbre a todos nos perjudica y asusta y va a ser el día a día. Esperando que se reinicien todas las actividades, cuando empiece el fútbol porque hacemos lo que más nos gusta y luego empezar con los partidos amistosos. En teoría, la Selección debería tener partidos amistosos en septiembre siempre y cuando se restablezca la normalidad. Lo importante ahora son otras cosas y a esperar".

Su relación con los jugadores y con Francesco Totti

Acerca de su relación con los jugadores aseguró: "Cada vez que haya un altercado en el vestuario tienes que ver cómo tratas al crack, cómo al que no juega, al que se ha atrevido a decirte cualquier cosa. Este tipo de cosas son las que marcan tu relación con el grupo. Si has sido justo, sincero", dijo. Después comentó que jugadores que siempre querría en su equipo son "Puyol e Iván de la Peña", para después hablar de su relación con Francesco Totti en la y decir: "Al llegar nos enemistaron como siempre que llegas a un club y sobre todo yo que tengo la fama. Siempre he tenido muy buenas referencias con la mayoría de los jugadores. No he visto la entrevista, con Francesco siempre tuve buena relación".

Palabras sobre Rafael Nadal y sobre Michael Jordan

Sobre la figura de Rafa Nadal, el seleccionador explicó: "Lástima que sea del Madrid. No se puede ser mejor en el saber hasta perder. Es imposible no querer a Rafa. Ser solidario con el rival cuando ganas es fácil. Cuando estás fastidiado por la derrota que un tío te de la mano no es fácil. Es un gusto que nos represente por el mundo".

Y acerca de Michael Jordan y el documental que cuenta diferentes pasajes de su liderazgo con los Chicago Bulls comentó: "Si hubiera tenido compañeros que me hubieran criticado me hubiera generado desconfianza, miedo a fallar. Jordan hubiera llegado a cotas mayores entre sus compañeros sin este rol. Jordan para los de mi quinta era Dios. Sigue siendo un número uno. Yo idolatré al jugador, la persona me da igual".