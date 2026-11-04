Compartir Sigue a GOAL en Google

Luis Enrique acabó completamente furioso con el arbitraje durante la victoria del Paris Saint-Germain, que dominó al Villarreal en la Champions League. El técnico español calificó al árbitro de «auténtico chiste» después de que un extraño incidente con una sustitución dejara temporalmente a su equipo con solo ocho jugadores.

Anuncios

El PSG se pasea en Europa

El PSG firmó una actuación impecable para golear por 6-0 al Villarreal en su partido de Champions League. Sin embargo, la contundente victoria europea quedó ligeramente eclipsada por un incidente de lo más extraño en la banda al final del encuentro.

El entrenador Enrique se mostró furioso por una decisión arbitral muy poco habitual en la segunda parte. Pese a que su equipo dominaba el partido y tenía una cómoda ventaja, el técnico español no pudo ocultar su frustración ante lo ocurrido en la banda.

Enrique estalla por el esperpento de las sustituciones

La polémica surgió en el minuto 74, cuando el PSG intentó realizar un triple cambio. El árbitro consideró que las sustituciones estaban tardando demasiado y, de forma inexplicable, ordenó reanudar el juego, por lo que el conjunto francés se quedó momentáneamente con solo ocho jugadores sobre el terreno de juego. Tras el partido, Enrique, visiblemente enfadado, no se mordió la lengua al valorar la desconcertante situación.

«Lo que pasó con las tres sustituciones fue una auténtica broma», declaró a Marca. «Si el marcador hubiera estado 0-0 y nos hubieran quitado a tres jugadores... ¿Qué es esto, un juego de niños?»

Anuncios Anuncios

El entrenador pide respeto para los jugadores profesionales

La situación se volvió aún más caótica en la banda cuando el técnico español intentó empujar físicamente a sus jugadores para que entraran en el campo. Explicó que su intervención acabó costándole una tarjeta amarilla a uno de los suplentes que estaba listo para entrar.

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

«Entonces empujo a uno de ellos, le sacan tarjeta amarilla y le dejan continuar», explicó Enrique al repasar la secuencia de los hechos. «Debería haber empujado también a los otros dos».

El exentrenador del Barcelona concluyó su enérgica protesta reclamando un trato mucho mejor por parte de los árbitros en general. «Hay que respetar a los profesionales, igual que nosotros respetamos a los árbitros», afirmó con rotundidad.

Anuncios

La competición nacional espera a un equipo en plena forma

Tras su contundente triunfo europeo, el PSG debe volver rápidamente a centrarse en sus compromisos nacionales. El gigante francés retomará su participación en la Ligue 1 este próximo fin de semana con el objetivo de mantener su buen momento. El equipo de Enrique se enfrentará al Troyes el sábado para intentar dar continuidad a su gran actuación entre semana.