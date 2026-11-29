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Las lesiones que han golpeado la línea ofensiva del Paris Saint-Germain han puesto a Luis Enrique ante un difícil reto: elegir a los jugadores capaces de suplir las bajas y mantener la eficacia ofensiva del equipo, sobre todo tras perder a futbolistas tan influyentes como Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué.

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Estas circunstancias obligaron al técnico español a buscar soluciones dentro de su propia plantilla, en un momento en el que las opciones disponibles no ofrecían suficientes garantías, hasta que uno de los jóvenes talentos irrumpió con fuerza y le dio la oportunidad de replantear sus cálculos.

En el partido ante el Lorient, Luis Enrique decidió alinear a Senny Mayulu como delantero centro y a Ousmane Dembélé en la banda derecha, con la intención de probar una fórmula ofensiva distinta. El resultado fue alentador: ambos jugadores marcaron los dos goles de la victoria por 2-0, y el técnico español obtuvo señales positivas sobre la capacidad de Mayulu para ocupar la posición de delantero puro, pese a que no es su papel habitual.

El diario francés "L'Équipe" destacó la actuación de Mayulu y consideró que, en las últimas semanas, ha ofrecido un rendimiento más convincente que el de Ferran Torres como '9'. La influencia del joven no se limitó a su presencia en el área, sino que se reflejó también en sus constantes retrocesos y desmarques, que contribuyeron a mejorar la fluidez del juego y a abrir espacios para sus compañeros en el último tercio.

Foot Mercato se hizo eco de la valoración del diario español "Sport", que fue aún más lejos al considerar que Mayulu confirma cada vez más a Luis Enrique que acertó al apostar por él, a la vista de la evolución que muestra en los últimos tiempos.

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El rotativo señaló que el jugador, de 20 años, ha marcado o dado una asistencia en siete partidos consecutivos, una racha que refleja la continuidad de su aportación ofensiva y no un simple destello puntual en un único encuentro.

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En el partido contra el Lorient, Mayulu firmó el primer gol: aprovechó un pase de Dro Fernández y soltó un magnífico disparo con rosca que acabó en la red, convirtiendo así sus buenos movimientos en una contribución directa al marcador. El tanto confirmó su capacidad para aprovechar las ocasiones, además de su papel a la hora de facilitar la construcción de las jugadas, alejándose a veces del área para retroceder y participar en la creación de juego.

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El siguiente paso dependerá de que Mayulu sea capaz de mantener su nivel ante rivales de más entidad, sobre todo porque su cambio de posición a delantero centro le exige responsabilidades distintas en cuanto a la colocación, el aprovechamiento de las ocasiones y el duelo con los defensas.

Varias informaciones recientes señalaron que el Paris Saint-Germain ha incluido en su agenda a varios extremos destacados para reforzar el equipo, especialmente tras la lesión de Doué, como el marroquí Abdessamad Ezzalzouli, estrella del Real Betis; Antonio Nusa, extremo del Leipzig; Estêvão Willian, jugador del Chelsea, y Nico Williams, estrella del Athletic Club. Sin embargo, el coste económico de cada uno de ellos sería el mayor obstáculo para el PSG a la hora de plantearse un fichaje de emergencia que resuelva su problema ofensivo, lo que revaloriza lo que ofrece ahora Mayulu como solución de bajo coste. Aun así, todavía no se sabe si mantendrá el mismo nivel en los próximos partidos.

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