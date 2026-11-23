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Luis Enrique, entrenador del PSG, ha tomado una decisión sobre la titularidad de Ousmane Dembélé en el partido contra la Roma, previsto para el miércoles en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, en plena oleada de bajas en ataque en el conjunto francés.

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Según el diario catalán «Mundo Deportivo», Dembélé se perfila para aparecer en el once inicial por primera vez desde que se lesionó en el partido contra el Barcelona del pasado 20 de octubre. Desde entonces no había vuelto a jugar, hasta que regresó al terreno de juego como suplente en el último encuentro ante el Niza en la Ligue 1.

El extremo francés entró en el minuto 61 del choque ante el Niza, que el PSG ganó por 3-2 el pasado sábado, lo que dio al cuerpo técnico una señal positiva de que está cerca de recuperar su plena forma tras la lesión en los tendones de la corva que sufrió ante el Barcelona.

Dembélé se había visto obligado a abandonar el partido contra el Barcelona en el minuto 20 tras lesionarse en un encuentro que el PSG se llevó por 4-2. Desde entonces no había vuelto al once titular del equipo, hasta que inició su regreso con su participación ante el Niza.

El posible regreso de Dembélé llega en un momento importante para Luis Enrique, que ha recibido dos duros golpes tras confirmarse que Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué estarán de baja hasta final de temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior.

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El extremo georgiano también se lesionó en el partido contra el Barcelona, y Doué corrió la misma suerte el pasado sábado, de modo que el PSG ha perdido a dos de sus principales piezas ofensivas en poco tiempo, lo que obliga al técnico español a reorganizar sus opciones en la línea de ataque.

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Ante estas bajas, el regreso de Dembélé al once inicial contra la Roma parece un paso importante para paliar la falta de efectivos en ataque. Senny Mayulu y Maghnes Akliouche son los mejor situados para acompañarle en la delantera en el esperado duelo europeo.

Por su parte, Ferran Torres, exjugador del Barcelona, no parece estar entre los principales candidatos a ser titular ante la Roma, después de no haber partido de inicio en los tres últimos partidos del PSG en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

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Torres solo disputó 14 minutos ante el Manchester City en el partido que el PSG ganó por 4-2; después jugó 70 minutos contra el Barcelona, tras sustituir a Dembélé en el minuto 20, y más tarde participó durante 30 minutos en la victoria por 6-0 ante el Villarreal.

Estos datos reflejan la intención del cuerpo técnico de apostar más por Dembélé en el duelo contra la Roma, en un intento de suplir las ausencias de Kvaratskhelia y Doué y de mantener el poderío ofensivo del equipo en un momento importante de su andadura en la Liga de Campeones.

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El PSG lidera la clasificación de la fase liga de la Liga de Campeones con pleno de victorias, 12 puntos en 4 partidos, y además ha conquistado el título en las dos últimas ediciones del torneo continental.