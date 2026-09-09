En una decisión audaz que solo Luis Enrique se atrevería a tomar, el técnico español provocó una sonora sorpresa en la alineación del Paris Saint-Germain para el duelo ante el Slovan Bratislava en la Liga de Campeones, al sentar en el banquillo a cuatro de las principales estrellas del equipo de una sola vez, en un inicio que algunos consideraron un riesgo y otros un exceso de confianza.

Revolución en la alineación del campeón de Europa

La alineación oficial anunciada por el club parisino reveló numerosas sorpresas, ya que Enrique decidió empezar el partido con un once completamente distinto a lo esperado.

Khvicha Kvaratskhelia, Doué, el capitán Marquinhos y João Neves comienzan el encuentro en el banquillo, en una decisión impactante para la afición, en favor de nombres jóvenes y nuevos.

El técnico español dio la oportunidad a Ferran Torres para liderar el ataque junto a Ousmane Dembélé, a Dro Fernández, la joven promesa en la mediapunta, y al recién llegado Illia Zabarnyi en el eje de la defensa.

La alineación oficial del Paris Saint-Germain quedó de la siguiente manera:

Portería: Matvei Safonov.

Defensa: Nuno Mendes - Willian Pacho - Illia Zabarnyi - Achraf Hakimi.

Centro del campo: Fabián Ruiz - Vitinha - Dro Fernández - Magnes Akliouche.

Ataque: Ferran Torres - Ousmane Dembélé.

En el banquillo se sienta un batallón de estrellas encabezado por Kvara y Doué, en un mensaje claro de Enrique de rotar al equipo y dar la oportunidad a todos con el inicio de su camino en la fase de liga de la Liga de Campeones.

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