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El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha confirmado que el joven Warren Zaire-Emery será titular este sábado en el partido de Ligue 1 contra el Lorient. El centrocampista está a punto de alcanzar una cifra importante de partidos con el club de toda su vida, mientras el vigente campeón busca ampliar su ventaja al frente de la clasificación.

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Un hito para Zaire-Emery

Enrique ha anunciado que Zaire-Emery jugará desde el primer minuto cuando el equipo parisino reciba al Lorient en el Parque de los Príncipes. El joven canterano está cerca de disputar su partido número 200 con el PSG, una cifra que refleja su importancia para el equipo pese a su corta edad.

«Warren es un jugador diferente, un jugador especial», explicó el entrenador este viernes en la rueda de prensa previa al partido. «Es un Titi, alguien con grandes cualidades dentro del campo, pero también fuera. ¡Sé que le encantaría jugar todos los partidos! Mañana será titular. Es un jugador importante para nosotros».

Aunque la atención se centra en los jóvenes de la plantilla, el técnico se mostró menos interesado en hablar de posibles refuerzos. Al ser preguntado por el próximo mercado de fichajes, Enrique dio una respuesta exasperada a los medios: «Buenos días... ¿Todavía estamos hablando de esto?».

Respeto por la solidez defensiva del Lorient

Pese al dominio del PSG en la competición nacional, Enrique se apresuró a advertir a sus jugadores contra el exceso de confianza. El Lorient se ha consolidado como uno de los equipos más disciplinados de la liga, y el exentrenador del Barcelona señaló sus excelentes cifras defensivas como motivo para ser cautos.

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«Cuando ganas mucho, las expectativas siempre son muy altas. Pero hay que entender que es muy difícil ganar todos los partidos», explicó Enrique. «El año pasado no ganamos ninguno de los dos partidos contra el Lorient. Eso basta para hacerse una idea de lo difícil que será el partido de mañana».

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Y añadió: «Es un equipo que encaja menos de un gol por partido. Defiende muy bien y no habrá mucho espacio ni tiempo. Por lo que he visto esta temporada, es un equipo muy fuerte defensivamente. Está entre los mejores equipos de Europa a la hora de defender. Se siente cómodo replegándose y sus jugadores muestran una gran solidaridad entre ellos».

Versatilidad táctica y fortaleza a balón parado

El PSG se ha convertido esta temporada en una amenaza capaz de hacer daño de distintas maneras, y Enrique atribuyó su buena racha reciente a la versatilidad de la plantilla. El técnico rechazó la idea de que sea el único responsable de colocar a los jugadores en diferentes posiciones y, en cambio, elogió la inteligencia y la generosidad de sus futbolistas.

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«No soy yo quien hace versátiles a los jugadores, ¡son ellos! Es su mentalidad, su capacidad para adaptarse y anteponer las necesidades del equipo», dijo Enrique durante la comparecencia. «Tenemos muchos jugadores así. Hay que estar abierto a todas esas posibilidades. Ahora mismo somos el mejor equipo a balón parado, tanto en defensa como en ataque. Es motivo de orgullo, como siempre que hablamos de nuestro equipo».

«Me encanta ver que marca todo el mundo: los defensas, los centrocampistas y los delanteros. Tendremos que estar aún más concentrados de lo habitual. Será muy difícil ganar este partido. Mañana tendremos que ser todavía más fuertes para llevarnos los tres puntos».