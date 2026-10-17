El equipo más laureado de Alemania ganó con todo merecimiento el gran partido de la Bundesliga ante un RB Leipzig sorprendentemente flojo por 6-1 (3-0) y se resarció con una actuación convincente de las decepciones sufridas en Augsburgo (2-2) y Stavanger (3-3).

Díaz, la gran figura del encuentro y criticado en alguna ocasión últimamente, firmó un triplete (12, 47 y 69) para un Bayern superior en todos los aspectos. También marcaron Aleksandar Pavlovic (26), Michael Olise (34) y el goleador Harry Kane (53). Andrija Maksimovic (90+1) anotó el único gol del Leipzig, ya sin más trascendencia.

Con la victoria, el equipo de Vincent Kompany ganó mucha confianza para el duelo del miércoles (21:00/DAZN) contra los Gunners y se hizo con el liderato, al menos hasta el domingo.

El RB, en cambio, sufrió una debacle en el segundo partido de Martin Demichelis como entrenador contra su antiguo club, justo antes del gran duelo de la Liga de Campeones ante el Real Madrid del miércoles (21:00). Para el Leipzig, sin opciones y falto de respuesta, fue ya la tercera derrota liguera de esta temporada.

Antes del partido, Kompany había subrayado que a su equipo le gusta jugar bajo presión. «Se ha despertado el hambre», afirmó. Y el Bayern arrancó con ímpetu. Kane dispuso de la primera buena ocasión ya en el minuto 2. Los bávaros mantuvieron la presión y pronto obtuvieron recompensa: Díaz marcó sin oposición tras un magnífico pase de Joshua Kimmich.

El portero del RB Vandevoordt evita una victoria aún más abultada del Bayern

Poco después, el portero del RB Marten Vandevoordt intervino ante Dayot Upamecano, uno de los tres jugadores nuevos respecto al partido contra el Viking, y ante Ismael Saibari. Pero no pudo hacer nada ante el disparo raso a corta distancia de Pavlovic, a pase de Díaz, ni tampoco ante el noveno gol de la temporada de un Olise inspirado. Por lo demás, Vandevoordt evitó una debacle antes del descanso con sus intervenciones ante otras ocasiones del Bayern.

En el otro extremo, Jonas Urbig vivió una primera parte tranquila. El guardameta de 23 años volvió a sustituir al tocado Manuel Neuer (40), por cuarta vez esta temporada. Desde la banda, el segundo entrenador Aaron Danks no dejó de animar a los bávaros, ya que Kompany tenía limitada su actividad por unos supuestos problemas de cadera.

Demichelis, que jugó 174 partidos con el Bayern entre 2003 y 2011, reaccionó e introdujo dos cambios. Pero los recién incorporados apenas habían pisado el campo cuando Díaz volvió a marcar. Kane amplió después la ventaja. También para el inglés fue su noveno gol de la temporada. Al Bayern, sin embargo, a menudo le bastó con aprovechar la dejadez del Leipzig para crear peligro, como volvió a hacer el colombiano Díaz.